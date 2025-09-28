gujarat high court rejected plea of 49 people after notice of eviction by AMC 'खाली करना होगा इलाका', अचेर गांव के 49 लोगों को गुजरात हाई कोर्ट से झटका; क्या कहा, Gujarat Hindi News - Hindustan
'खाली करना होगा इलाका', अचेर गांव के 49 लोगों को गुजरात हाई कोर्ट से झटका; क्या कहा

गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम जाने वाली सड़कों के चौड़ीकरण को लेकर अचेर गांव के 49 लोगों को अहमदाबाद नगर निगम जगह खाली करने का नोटिस दिया था। इस मामले को लेकर 49 लोग गुजरात हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट से इन्हें झटका लगा है।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, अहमदाबादSun, 28 Sep 2025 10:52 AM
गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम जाने वाली सड़कों के चौड़ीकरण को लेकर अचेर गांव के 49 लोगों को अहमदाबाद नगर निगम जगह खाली करने का नोटिस दिया था। इस मामले को लेकर 49 लोग गुजरात हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने इन लोगों की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि इस परियोजना के लिए पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया है। यह कहते हुए कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। अब इन सभी को वह इलाका खाली करना होगा।

अमहदाबाद नगर निगम ने इसी साल अप्रैल महीने में इस क्षेत्र के लोगों को जगह खाली करने का नोटिस जारी किया था। इसमें निगम की तरफ से कहा गया था कि सुभाष नगर मकान जिसमें झुक्की-झोपड़ी क्षेत्र घोषित किया गया है, वो टाउन प्लानिंग स्कीम के तहत बनाई जा रही 24 मीटर और 12 मीटर की सड़कों के बीच आ रहे हैं। इसलिए इस जगह को उन्हें खाली करना होगा। इसके बाद वहां रहनेवालों ने गुजरात हाई कोर्ट का रुख किया। कोर्ट में याचिका दायर कर रहवासियों ने बताया कि उनका यह क्षेत्र झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्र घोषित किया गया है, इसलिए उनको हटाने से पहले उनके रहने के लिए कोई दूसरी जगह दी जाए। लेकिन कोर्ट ने इन 49 लोगों को झटका दे दिया।

कोर्ट ने कहा कि इस योजना को लेकर कोई चैलेंज नहीं किया जा सकता क्योंकि इसके लिए सभी नियमों का पालन किया गया है। कोर्ट ने कहा कि नोटिस पाने वाले लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से जगह खाली करनी होगी और कब्जा एएमसी को देना होगा। कोर्ट ने कहा कि कानूनी स्थिति होने के कारण याचिकाकर्ताओं के इस मामले में दम नहीं दिख रहा है।

