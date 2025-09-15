दिल्ली हाई कोर्ट के बाद इस राज्य के HC को मिली बम की धमकी, जांच में क्या मिला?

सोला पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर के.एन. भुकां ने बताया कि सोमवार सुबह गुजरात हाई कोर्ट की आधिकारिक आईडी पर एक अज्ञात व्यक्ति की ओर से भेजे गए ईमेल में दावा किया गया था कि अहमदाबाद के सरखेज-गांधीनगर राजमार्ग पर स्थित कोर्ट की इमारत में आरडीएक्स रखा गया है।

दिल्ली हाई कोर्ट के बाद आज गुजरात हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। हालांकि राहत की बात है कि धमकी झूठी निकली। परिसर की गहन जांच की गई जिसके बाद कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। पुलिस ने यह जानकारी दी। यह इस साल जून के बाद से गुजरात हाई कोर्ट को मिली तीसरी बम की धमकी थी।

सोला पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर के.एन. भुकां ने बताया कि सोमवार सुबह गुजरात हाई कोर्ट की आधिकारिक आईडी पर एक अज्ञात व्यक्ति की ओर से भेजे गए ईमेल में दावा किया गया था कि अहमदाबाद के सरखेज-गांधीनगर राजमार्ग पर स्थित कोर्ट की इमारत में आरडीएक्स रखा गया है। भुकां ने कहा, "कोर्ट के अधिकारियों से धमकी के बारे में पता चलने पर, स्थानीय पुलिस, डॉग स्क्वाड और बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड मौके पर पहुंचे और कार्यवाही को बाधित किए बिना हाई कोर्ट परिसर की सभी इमारतों की जांच शुरू कर दी।" उन्होंने कहा कि पुलिस ने परिसर की सभी इमारतों, चैंबरों के साथ-साथ खड़ी और आने वाली कारों सहित पूरी तरह से जांच की। अधिकारी ने बताया कि परिसर में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला।

दिल्ली हाई कोर्ट को इससे पहले 12 सितंबर को बम की धमकी के बाद हड़कंप मच गया था। वकीलों और जजों के बीच दहशत फैल गई, जिससे कार्यवाही अचानक रोकनी पड़ी। यह अफरातफरी एक ईमेल के बाद फैली, जिसमें कोर्ट प्रशासन को हमले की धमकी मिली थी। इस धमकी के बाद पुलिस और अन्य एजेंसियों ने तुरंत तलाशी अभियान शुरू किया हालांकि, कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला।