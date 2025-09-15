gujarat high court receives bomb threat mail later turned hoax third since june this year दिल्ली हाई कोर्ट के बाद इस राज्य के HC को मिली बम की धमकी, जांच में क्या मिला?, Gujarat Hindi News - Hindustan
gujarat high court receives bomb threat mail later turned hoax third since june this year

सोला पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर के.एन. भुकां ने बताया कि सोमवार सुबह गुजरात हाई कोर्ट की आधिकारिक आईडी पर एक अज्ञात व्यक्ति की ओर से भेजे गए ईमेल में दावा किया गया था कि अहमदाबाद के सरखेज-गांधीनगर राजमार्ग पर स्थित कोर्ट की इमारत में आरडीएक्स रखा गया है।

Utkarsh Gaharwar अहमदाबाद, पीटीआईMon, 15 Sep 2025 04:58 PM
दिल्ली हाई कोर्ट के बाद इस राज्य के HC को मिली बम की धमकी, जांच में क्या मिला?

दिल्ली हाई कोर्ट के बाद आज गुजरात हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। हालांकि राहत की बात है कि धमकी झूठी निकली। परिसर की गहन जांच की गई जिसके बाद कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। पुलिस ने यह जानकारी दी। यह इस साल जून के बाद से गुजरात हाई कोर्ट को मिली तीसरी बम की धमकी थी।

सोला पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर के.एन. भुकां ने बताया कि सोमवार सुबह गुजरात हाई कोर्ट की आधिकारिक आईडी पर एक अज्ञात व्यक्ति की ओर से भेजे गए ईमेल में दावा किया गया था कि अहमदाबाद के सरखेज-गांधीनगर राजमार्ग पर स्थित कोर्ट की इमारत में आरडीएक्स रखा गया है। भुकां ने कहा, "कोर्ट के अधिकारियों से धमकी के बारे में पता चलने पर, स्थानीय पुलिस, डॉग स्क्वाड और बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड मौके पर पहुंचे और कार्यवाही को बाधित किए बिना हाई कोर्ट परिसर की सभी इमारतों की जांच शुरू कर दी।" उन्होंने कहा कि पुलिस ने परिसर की सभी इमारतों, चैंबरों के साथ-साथ खड़ी और आने वाली कारों सहित पूरी तरह से जांच की। अधिकारी ने बताया कि परिसर में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला।

दिल्ली हाई कोर्ट को इससे पहले 12 सितंबर को बम की धमकी के बाद हड़कंप मच गया था। वकीलों और जजों के बीच दहशत फैल गई, जिससे कार्यवाही अचानक रोकनी पड़ी। यह अफरातफरी एक ईमेल के बाद फैली, जिसमें कोर्ट प्रशासन को हमले की धमकी मिली थी। इस धमकी के बाद पुलिस और अन्य एजेंसियों ने तुरंत तलाशी अभियान शुरू किया हालांकि, कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला।

सूत्रों के अनुसार, यह ईमेल सुबह करीब 8.39 बजे रजिस्ट्रार जनरल को मिला था और कुछ जजों को इसके बारे में सूचित किया गया। जब जज कार्यवाही कर रहे थे, तो उनके स्टाफ ने आकर उन्हें बम धमकी वाले ईमेल के बारे में बताया, जिसके बाद वे तुरंत कोर्ट रूम से बाहर निकल गए। कुछ जजों ने सुबह करीब 11.35 बजे कार्यवाही रोक दी, जबकि अन्य ने दोपहर 12 बजे तक अपनी-अपनी अदालतों में सुनवाई जारी रखी। बम निरोधक दस्ता भी हाई कोर्ट परिसर में पहुंचा। सुरक्षा बढ़ा दी गई और कोर्ट परिसर में मौजूद सभी लोगों को बाहर निकलने के लिए कहा गया।

