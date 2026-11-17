गुजरात हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के केस में फंसीं FDCA की डिप्टी कमिश्नर को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द कर दी है। कोर्ट ने एसीबी से कहा है कि सिर्फ किसी सरकारी अधिकारी के खिलाफ कैश मिल जाना आय से अधिक संपत्ति का सबूत नहीं होता है।

गुजरात हाईकोर्ट ने एक सरकारी महिला अधिकारी के खिलाफ चल रहे 12 साल पुराने भ्रष्टाचार के मामले को रद्द कर दिया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने महिला अधिकारी दीपिका चौहान के खिलाफ ‘आय से अधिक संपत्ति’ का मुकदमा दर्ज किया था। हाईकोर्ट ने कहा कि तलाशी में मिली नकदी के स्रोत के बारे में तुरंत स्पष्टीकरण नहीं दे पाने मात्र से ही किसी सरकारी अधिकारी को ‘आय से अधिक संपत्ति’ रखने के आरोप में मुकदमा चलाने के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

क्या है पूरा मामला द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, एसीबी की एक टीम ने अक्टूबर 2014 में मिली एक सूचना के आधार पर एक कथित भ्रष्ट अधिकारी को रंगे हाथ पकड़ने के लिए गांधीनगर के डॉ. जीवराज मेहता भवन में एक प्राइवेट कार की तलाशी ली थी। कार के अंदर उस समय की फूड एंड ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन (FDCA) की डिप्टी कमिश्नर दीपिका चौहान और उनके पति सवार थे। दीपिका चौहान के पति भी एक सरकारी कर्मचारी थे।

एसीबी को दीपिका के हैंडबैग से मिले थे 45 हजार रुपये कार की तलाशी के दौरान एसीबी ने दीपिका चौहान के हैंडबैग से 45,420 रुपये और उनके पति के पास से 30,128 रुपये बरामद किए थे। दीपिका के पति ने तो अपने पास मिले पैसों के स्रोत के बारे में बता दिया और कानूनी कार्रवाई से बच गए, लेकिन एसीबी की तलाशी से घबराई हुई दीपिका तुरंत कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे सकीं। इसके बाद एसीबी ने उनके खिलाफ 'भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम' के तहत एफआईआर दर्ज कर ली थी। एफआईआर में एसीबी ने आरोप लगाया गया था कि FDCA की डिप्टी कमिश्नर दीपिका चौहान के पास अपनी ज्ञात आय के स्रोतों से कहीं अधिक संपत्ति है।

अभियोजन और बचाव पक्ष ने कोर्ट में क्या दिए तर्क कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कहा कि दीपिका चौहान द्वारा नकदी के बारे में स्पष्टीकरण न दे पाना और उनके द्वारा दिए गए अलग-अलग विरोधाभासी स्पष्टीकरण प्रथम दृष्टया इसे आय से अधिक संपत्ति का मामला साबित करते हैं।