नहीं माना HC का आदेश, गुजरात के 4 IAS अफसरों को अवमानना का नोटिस, क्या माजरा?

गुजरात हाई कोर्ट ने आस-पास के गांवों के जलाशयों में हो रहे प्रदूषण के संबंध में कोर्ट के आदेशों का लंबे समय तक पालन न करने पर चार IAS अधिकारियों और धोलका शहर के मुख्य अधिकारी को कोर्ट की अवमानना (Contempt of Court) का नोटिस जारी किया है। जस्टिस ए.एस. सूपेहिया और न्यायमूर्ति एल.एस. पीरजादा की पीठ ने 25 सितंबर को जिन अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने का नोटिस जारी किया, वे हैं:

➤आर.बी. बारड (गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - GPCB के अध्यक्ष)

➤सुजीत कुमार (अहमदाबाद जिला कलेक्टर)

➤रमैया मोहन (नगर पालिका आयुक्त और गुजरात शहरी विकास कंपनी लिमिटेड - GUDCL की प्रबंध निदेशक)

➤एम. तेन्नारसन (GUDCL के अध्यक्ष)

➤प्रार्थना जडेजा (धोलका की मुख्य अधिकारी)

चूंकि इन अधिकारियों का प्रतिनिधित्व कर रहे वकीलों ने उनसे निर्देश लेने के लिए समय मांगा, इसलिए हाई कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 3 अक्टूबर के लिए तय कर दी है। यह मामला 2018 में अधिवक्ता हार्दिक शाह के माध्यम से दायर की गई एक जनहित याचिका (PIL) से जुड़ा है। याचिका में आरोप लगाया गया था कि धोलका नगर पालिका नाली का पानी और इलाके की केमिकल एवं फार्मा कंपनियां अपना औद्योगिक कचरा एक खुली नहर में छोड़ती हैं। यह नहर त्रसाद, भेटावदा और नेसदा गांवों से होकर गुजरती है। शाह ने दावा किया था कि यह प्रदूषित पानी नहर से रिसकर खेतों और घरों में बह जाता है, जिससे फसलों और पीने के पानी पर बुरा असर पड़ रहा है। इस पानी के प्रदूषण के कारण गांवों के लोग इलाके से पलायन (भागने) को मजबूर हो रहे हैं।

जलाशयों के हालिया नमूनों से यह सामने आया कि गंदे सीवेज के पानी का सही से उपचार (ट्रीटमेंट) नहीं किया जा रहा है। इस समस्या को ठीक करने में कार्रवाई की धीमी रफ़्तार से हाई कोर्ट (HC) बहुत नाराज है। कोर्ट ने बताया कि 2016 में ही गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (GPCB) को इस संबंध में नोटिस दिया गया था। इसके बाद 2021 में, एक बड़ा आदेश दिया गया था, जिसमें GUDCL को निर्देश दिया गया था कि वह 30% अनुपचारित सीवेज को संभालने के लिए जरूरी बुनियादी ढांचा नेटवर्क सुनिश्चित करे।

जब हाल के पानी के नमूनों से पता चला कि सीवेज का पानी अभी भी ठीक से उपचारित नहीं हो रहा है और वह साबरमती नदी में छोड़ा जा रहा है, साथ ही तीनों गांवों के जलाशयों को दूषित कर रहा है, तो हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि इस तरह ये अधिकारी इस अदालत की ओर से दिए गए निर्देशों की जानबूझकर अवहेलना करते दिखाई देते हैं। इसलिए, हमारे पास उन व्यक्तियों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा है जो इन पंचायतों के जलाशयों में प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं।"