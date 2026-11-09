गुजरात हाई कोर्ट ने कलेक्टर पर ठोका 1 लाख रुपये का जुर्माना, नहीं देने पर सैलरी से काटने का आदेश
कोर्ट ने निर्देश दिया है कि अगर राशि जमा नहीं की गई तो सरकार कलेक्टर की सैलरी से यह राशि काटे। कोर्ट ने कहा है कि जुर्माने की राशि किसान को मुकदमे के खर्च के तौर पर दी जाए।
गुजरात हाई कोर्ट ने निर्देशों की अनदेखी करने पर अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने कहा है कि हर व्यक्ति को कोर्ट के आदेशों का सम्मान करना चाहिए। कोर्ट ने यह टिप्पणी एक किसान की जमीन के इस्तेमाल को लेकर हुई सुनवाई के दौरान की। कोर्ट ने अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को जुर्माने की रकम कोर्ट रजिस्ट्री में जमा कराएं। कोर्ट ने साथ ही यह भी निर्देश दिया है कि अगर राशि जमा नहीं की गई तो सरकार कलेक्टर की सैलरी से यह राशि काटे। कोर्ट ने कहा है कि जुर्माने की राशि किसान को मुकदमे के खर्च के तौर पर दी जाए।
बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट का यह आदेश कलेक्टर द्वारा किसान के आवेदन को दूसरी बार खारिज करने के बाद आया है। दरअसल कलेक्टर ने किसान की जमीन को गैर-कृषि कार्यों के इस्तेमाल करने वाले आवेदन की जांच के दौरान हाई कोर्ट के निर्देशों की अनदेखी की थी।
दूसरी बार भी आवेदन किया खारिज
किसान की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एम ठक्कर ने पाया कि कलेक्टर ने दूसरी बार भी किसान के आवेदन को उसी आधार पर खारिज किया जिसे कोर्ट पहले ही गलत ठहरा चुका था। कोर्ट ने कलेक्टर को आवेदन पर फिर से विचार करने के निर्देश दिए थे।
कोर्ट ने की कलेक्टर के फैसले की आलोचना
कलेक्टर के इस फैसले की कोर्ट ने कड़ी आलोचना की और कहा कि सभी को कोर्ट के आदेशों का सम्मान करना चाहिए। कोर्ट ने कहा 'यह पहली बार नहीं है जब कलेक्टर ने 'सर्वशक्तिमान अधिकारी' की तरह व्यवहार किया है और खुद को ऐसा व्यक्ति माना है जो अपने मन मुताबिक काम करता है। सभी को कोर्ट के आदेशों का सम्मान करना चाहिए और पूरी गरिमा के साथ पालन करना चाहिए। सरकारी विभाग भी इससे अछूते नहीं।'
खारिज करने की क्या वजह बताई थी
किसान ने ‘गुजरात भूमि राजस्व संहिता, 1879’ की धारा 65 के तहत अपनी जमीन के गैर-कृषि कार्यों के लिए इस्तेमाल करने की मांग की थी। किसान ने पहली बार 19 दिसंबर 2024 को आवेदन दिया था जिसे कलेक्टर ने 11 फरवरी 2025 को खारिज कर दिया। खारिज करने की वजह यह बताई गई कि जमीन के पुराने लेन-देन में 'गुजरात कृषि भूमि अधिनियम' की धारा 63 का सही से पालन हुआ था या नहीं और क्या आवेदनकर्ता सच में किसान की श्रेणी में आते थे या नहीं, इस पर सवाल उठाए गए थे।
कब-कब किया था आवेदन?
मार्च 2026 में कोर्ट ने कलेक्टर के आवेदन को खारिज करने के फैसले को रद्द कर दिया था और किसान से दोबारा आवेदन करने के लिए कहा था। इसके बाद किसान ने अप्रैल 2026 में दोबारा आवेदन किया और कलेक्टर ने अगस्त में फिर से आवेदन खारिज कर दिया। इसके बाद याचिकाकर्ता ने एकबार फिर हाई कोर्ट का रुख किया। इसके बाद कोर्ट ने कलेक्टर को निर्देश दिया कि वे साल 2019 के एक पूराने मामले के आधार पर तय समय सीमा के भीतर आवेदन पर फैसला लें।
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