एक भी प्रतिकूल टिप्पणी...; गुजरात HC ने न्यायाधीशों की 'अनिवार्य सेवानिवृत्ति' के मानदंड बताए

गुजरात हाई कोर्ट ने न्यायाधीशों से उच्च नैतिक मूल्यों के साथ पूरी ईमानदारी बरतने का आह्वान किया है। कोर्ट ने कहा है कि किसी न्यायाधीश के पूरे सेवा रिकॉर्ड में उसके खिलाफ एक भी प्रतिकूल टिप्पणी या उसकी ईमानदारी पर सवाल उसकी 'अनिवार्य सेवानिवृत्ति' के लिए पर्याप्त आधार है।

जस्टिस ए एस सुपेहिया और जस्टिस एल एस पीरजादा की पीठ ने मंगलवार को सुनाए अपने आदेश में कहा कि ऐसे न्यायिक अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि जनहित में अनिवार्य सेवानिवृत्ति दंड के समान नहीं है। याचिकाकर्ता एडहॉक सत्र न्यायाधीश जे के आचार्य को नवंबर 2016 में हाईकोर्ट ने 17 अन्य सत्र न्यायाधीशों के साथ अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया था।

उनकी दलीलों को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि प्रत्येक न्यायाधीश को अपने न्यायिक कर्तव्य का निर्वहन निष्ठा, निष्पक्षता और बौद्धिक ईमानदारी के साथ करना चाहिए क्योंकि वह जनता के विश्वास का पद धारण करता है।

हाईकोर्ट की पीठ ने कहा कि पूरे सेवा रिकॉर्ड में एक भी प्रतिकूल टिप्पणी या संदिग्ध निष्ठा, किसी न्यायिक अधिकारी को जनहित में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने के लिए पर्याप्त है। किसी भी पदोन्नति या उच्च वेतनमान/चयन ग्रेड प्रदान करने का अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। पीठ ने कहा कि ऐसे न्यायिक अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने की जरूरत नहीं है।

खंडपीठ ने कहा कि हाईकोर्ट के पूर्ण न्यायालय के न्यायाधीश किसी न्यायिक अधिकारी को उसकी सामान्य प्रतिष्ठा के आधार पर उसके विरुद्ध कोई ठोस सबूत न होने पर भी अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर सकते हैं। ऐसे आदेश की न्यायिक समीक्षा केवल सीमित आधारों पर ही स्वीकार्य है। आचार्य को 17 अन्य सत्र न्यायाधीशों के साथ उस समय हाईकोर्ट की नीति के तहत अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया था, जिसमें 50 और 55 वर्ष की आयु के न्यायाधीशों का मूल्यांकन किया जाता था। जिनका प्रदर्शन संतोषजनक नहीं पाया जाता था उन्हें सेवानिवृत्त कर दिया जाता था।

आचार्य ने इस फैसले के साथ-साथ राज्य सरकार और राज्यपाल द्वारा इसे लागू करने की कार्रवाई को भी चुनौती दी थी। कोर्ट ने कहा कि जनहित या प्रशासन के हित में अनिवार्य/समयपूर्व सेवानिवृत्ति का आदेश कोई सजा नहीं है। खंडपीठ ने कहा कि हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ द्वारा जनहित में एक न्यायिक अधिकारी को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने का फैसला सभी न्यायाधीशों के सामूहिक विवेक को दर्शाता है।

खंडपीठ ने कहा कि हाईकोर्ट की प्रशासनिक समिति, स्थायी समिति और पूर्ण न्यायालय की संतुष्टि और अनुशंसा में तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता जब तक कि वह स्पष्ट रूप से अवैधता, न्यायिक अधिकारी के प्रति पूर्वाग्रह पैदा करने वाली प्रक्रिया का उल्लंघन या असंगत उपाय से न किया गया हो। न्यायिक अधिकारियों की समयपूर्व/अनिवार्य सेवानिवृत्ति को के लिए स्थापित कानूनी मिसाल के मद्देनजर यह पूरी तरह से हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है।

सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए आदेश में न्यायाधीशों से अपेक्षित उच्च नैतिक मानकों को रेखांकित किया गया है। एक न्यायाधीश जिस पद पर होता है वह जनता के विश्वास का पद होता है। एक न्यायाधीश को बेदाग निष्ठा और निर्विवाद स्वतंत्रता वाला व्यक्ति होना चाहिए।