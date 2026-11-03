साढ़े 12 साल की नाबालिग रेप पीड़िता को गर्भपात की इजाजत, गुजरात हाई कोर्ट ने दी अनुमति
गुजरात हाई कोर्ट ने साढ़े 12 साल की नाबालिग रेप पीड़िता को गर्भपात की इजाजत दे दी है। रेप पीड़िता 25 हफ्ते की गर्भवती है। हाई कोर्ट ने अस्पताल को सभी तरह की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है।
12 साल की प्रेग्नेंट नाबालिग रेप पीड़िता को लेकर गुजरात हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने 25 हफ्ते की नाबालिग गर्भवती को गर्भपात की अनुमति दे दी है। इसके लिए कोर्ट ने अस्पताल को गर्भपात करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही रेप पीड़िता के लिए सभी मेडिकल सुविधाएं और उसके लिए एक अलग रूम की भी व्यवस्था करने के लिए कहा है।
क्या बोला कोर्ट
इस मामले की जानकारी देते हुए पीड़िता की वकील दीपमाला देसाई ने बताया कि मामले की सुनवाई जस्टिस एमसी त्यागी की बेंच कर रही थी। इस मामले को लेकर जस्टिस एमसी त्यागी ने जामनगर जीजी हॉस्पिटल की मेडिकल टीम को निर्देश दिया है कि बच्ची का गर्भपात किया जाए। कोर्ट ने गर्भपात से पहले पीड़िता की सहमति लेने का निर्देश भी दिया है। मिली जानकारी के अनुसार, गर्भ 24 हफ्ते से ज्यादा हो चुकी है, इसलिए गर्भपात में रिस्क हो सकता है।
इस मामले में रेप पीड़िता को गर्भपात की इजाजत देते हुए कोर्ट ने अस्पताल प्रशासन को सभी जरूरी मेडिकल जांच और सुविधाएं देने का आदेश दिया है। इसके साथ ही एक स्पेशल रूम देने का आदेश भी दिया है। हाई कोर्ट ने नाबालिग रेप पीडि़ता के लिए अस्पताल में रहने के दौरान एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट देने का भी आदेश दिया है।
सैंपल सील करने का आदेश
इस मामले में रेप के आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज है और मामले की जांच की जा रही है। इसे देखते हुए कोर्ट आदेश दिया है कि गर्भपात के बाद भ्रूण के डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए सैंपल को सुरक्षित रखा जाए और इसे सीलबंद किया जाए। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि इस सैंपल को जांच के लिए एफएसएल भेजने के लिए जांच अधिकारी को सौंप दिया जाए।
कोर्ट ने निर्देश देते हुए कहा कि गर्भपात के समय यदि बच्चा जिंदा जन्म लेता है और परिवार बच्चा अपने पास रखने को तैयार नहीं है तो उसे गोद देने के लिए व्यवस्था की जाए। अदालत ने स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग को आदेश दिया है कि इस मामले में तुरंत पोषण, यात्रा और उसके अन्य मेडिकल संबंधित खर्चों की व्यवस्था करें। इसके साथ ही गर्भपात के बाद अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान भी पूरा खर्चा उठाए।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
विशेषज्ञता ( Area of Expertise )
पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर