गुजरात हाई कोर्ट के वकीलों ने एक जज के लिए किया हड़ताल का ऐलान, क्या है मामला?
गुजरात हाई कोर्ट के वकीलों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। गुजरात हाई कोर्ट के एडवोकेट्स एसोसिएशन (जीएचसीएए) का कहना है कि वकील अनिश्चित काल तक के लिए कामकाज से विरत रह सकते हैं। क्या है इसकी वजह इस रिपोर्ट में जानें…
गुजरात हाई कोर्ट के वकीलों ने एक जज के लिए हड़ताल का ऐलान कर दिया है। 'बार एंड बेंच' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, गुजरात हाई कोर्ट के एडवोकेट्स एसोसिएशन (जीएचसीएए) ने जस्टिस संदीप एन. भट के गुजरात हाईकोर्ट से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में प्रस्तावित तबादले के विरोध में अनिश्चित काल के लिए अदालती कामकाज नहीं करने का निर्णय लिया है।
'बार एंड बेंच' की रिपोर्ट में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम जस्टिस भट समेत 14 हाईकोर्ट के जजों के तबादले पर विचार कर रहा है। हालांकि यह भी गौर करने लायक है कि कॉलेजियम ने प्रस्तावित तबादलों पर अभी तक कोई सार्वजनिक बयान जारी नहीं किया है।
सूत्रों की मानें तो प्रस्तावित तबादले की लिस्ट एक या दो दिन में केंद्र सरकार को भेजे जाने से पहले केवल छोटी-मोटी औपचारिकताएं बाकी हैं। तबादले की सुगबुगाहट से जुड़ी एक खबर सामने आने के बाद गुजरात हाई कोर्ट के एडवोकेट्स एसोसिएशन (जीएचसीएए) ने मंगलवार दोपहर को एक बैठक बुलाई। इसी बैठक में उक्त फैसला हुआ।
जीएचसीएए ने एक असाधारण आम सभा की बैठक में अनिश्चितकालीन अदालती कामकाज के बहिष्कार के अलावा यह भी निर्णय लिया गया कि जीएचसीएए अध्यक्ष बृजेश जे. त्रिवेदी, वरिष्ठ अधिवक्ता मिहिर जोशी और असीम पांड्या, अधिवक्ता हार्दिक ब्रह्मभट्ट और दीपेन दवे का एक प्रतिनिधिमंडल भेजकर तबादले के प्रस्ताव को रद्द करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट को एक ज्ञापन दिया जाएगा।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।