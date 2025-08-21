मॉनसून बना काल, गुजरात में बाढ़ से बिगड़े हालात, बारिश का रेड अलर्ट देगा और टेंशन

बरसात की बात करें तो दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र के इलाकों में भारी बारिश दर्ज की गई है। खासकर राज्य के जूनागढ़ और पोरबंदर जिलों में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। दोनों जिलों में 10 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है।

अगस्त बीतने को है,लेकिन मॉनसून का मूड कुछ और ही लग रहा है। महाराष्ट्र में आफत मचाने के बाद अब फिर एक बार बारिश ने गुजरात का रुख कर लिया है। भारी बारिश के चलते जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। लगातार हो रही बारिश ने हर ओर के इलाकों को जलमग्न कर दिया है। कई जगह तो लोगों को रेस्क्यू कर घर से निकालकर बाहर सुरक्षित स्थान में लाया गया। आफत आज के लिए भी नहीं टली है। मौसम विभाग ने आज के लिए रेड अलर्ट जारी किया है।

बरसात की बात करें तो दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र के इलाकों में भारी बारिश दर्ज की गई है। खासकर राज्य के जूनागढ़ और पोरबंदर जिलों में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। दोनों जिलों में 10 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। वहीं, पिछले 24 घंटों में राज्य के 226 तालुकाओं में हल्की से भारी बारिश दर्ज की गई है। जूनागढ़ के मेंदरदा में सबसे ज्यादा 13.31 इंच बारिश दर्ज की गई है।

गुजरात के वलसाड जिले के देसाई क्रीक में एक कार तीन यात्रियों सहित बह गई जिसके बाद एनडीआरएफ और स्थानीय लोगों ने बचाव अभियान चलाया। कार के चालक को बचा लिया गया है। उसकी पत्नी और बच्चा, जो अन्य दो यात्री थे, अभी भी लापता हैं।

गुजरात में बरसात से बिगड़े हाल देखिए जूनागढ़ का इलाका जलमग्न

द्वारका में सड़क बनी दरिया

मघारवाड़ा में फंसे लोगों को निकालते देवदूत

आज भी विकराल रहेगा मॉनसून गुजरात में पिछले 24 घंटों में हल्की से बहुत भारी बारिश दर्ज की गई है। कुल 226 तालुकाओं में से 79 तालुका ऐसे हैं जहां 1 इंच से 5 इंच के बीच बारिश हुई। इन इलाकों में अच्छी बारिश हुई। मौसम विभाग ने आज यानी गुरुवार को दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र के 11 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। भविष्यवाणी के अनुसार, सूरत, नवसारी, वलसाड, दमन, दादरा नगर हवेली, पोरबंदर, द्वारका, अमरेली, भावनगर, गिर सोमनाथ और दीव में बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है।

आगे भी कठिन है डगर मौसम विभाग के अनुसार,23 अगस्त तक सौराष्ट्र, उत्तर गुजरात और दक्षिण गुजरात सहित कई क्षेत्रों में भारी बारिश का अनुमान है। 21-22 अगस्त को राज्य के 26 जिलों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। इनमें देवभूमि द्वारका, जूनागढ़, पोरबंदर, गिर सोमनाथ, बनासकांठा, साबरकांठा, अमरेली, भावनगर, नवसारी, वलसाड, कच्छ, पाटन, मेहसाणा, राजकोट, गांधीनगर, अहमदाबाद, सुरेंद्रनगर, बोटाद, मोरबी, अरवल्ली, महीसागर, दाहोद, पंचमहल, आणंद, खेड़ा जिलों में बिजली कड़कने के साथ भारी से बहुत भारी बारिश होने का पूर्वानुमान है।