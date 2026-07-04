गुजरात में भारी बारिश का अलर्ट, जूनागढ़ में रिहायशी एरिया में घुसा बाढ़ का पानी; 8 जुलाई तक के मौसम का हाल
गुजरात के कई इलाकों में रविवार को भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं मौसम को देखते हुए मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। बीते 24 घंटे के दौरान जूनागढ़ में इतनी भारी बारिश हुई कि कई इलाकों में जलभराव हुआ।
Gujarat Weather Update: गुजरात में मानसून ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। जूनागढ़ में शनिवार को 'बहुत तेज बारिश' दर्ज की गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने यह जानकारी दी है। बीते 24 घंटे के दौरान जूनागढ़ में भारी बारिश के चलते कई जगहों पर जलभराव हुआ जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आईएमडी की ओर से मछुआरों को 18 जुलाई तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है।
मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में रविवार को बारिश की संभावना जताई है। आईएमडी ने बताया कि ‘गुजरात क्षेत्र और सौराष्ट्र-कच्छ में मानसून एक्टिव था। पिछले 24 घंटों के दौरान सौराष्ट्र-कच्छ के जिलों विषशेषकर जूनागढ़ जिले के कई हिस्सों में भारी बारिश दर्ज की गई है।’
रविवार सुबह से ही इन इलाकों में जमकर बारिश
आईएमडी का कहना है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून के उत्तर अरब सागर के अन्य हिस्सों और गुजरात में बढ़ने की परिस्थितियां अनुकूल हैं। बुलेटिन में कहा गया है कि ‘रविवार सुबह साढ़े आठ बजे से दक्षिणी गुजरात के कई जिलों सूरत, तापी, डांग, नवसारी, वलसाड और दमन, दादरा और नागर हवेली और सौराष्ट्र के जिलों भावनगर, अमरेली, गिर सोमनाथ और दीव में भारी से भारी बारिश की संभावना है।’
पांच दिन मछुआरों को समुद्र से दूर रहने की सलाह
आईएमडी ने कहा है कि 8 जुलाई सुबह साढ़े आठ बजे तक दक्षिणी गुजरात के जिलों में भारी से भारी बारिश और कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी की संभावना है। वहीं मछुआरों को आज ही यानी शनिवार से 8 जुलाई (कुल पांच दिन) तक गुजरात के अलग-अलग तट से दूर रहने की सलाह दी गई है।
वलसाड, छोटा उदयपुर और आनंद में कितनी बारिश?
शनिवार को वलसाड के कपराडा में सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक 21mm बारिश दर्ज की गई वहीं छोटा उदयपुर के कावंत में 15mm तो आनंद के अंकलाव में 14mm बारिश दर्ज की गई है।
जूनागढ़ में बारिश से कई जगह जलभराव और बाढ़
जूनागढ़ के मेंडरडा में शनिवार को 13mm बारिश दर्ज की गई। बीते 24 घंटे के दौरान हुई भारी बारिश के वजह से जिले के कई हिस्सों में जलभराव की समस्या से जूझना पड़ा। इस दौरान जूनागढ़ के केशोद और मांगरोल के अलावा आस-पास के गांव में भीषण जलभराव हुआ। यही नहीं इस दौरान बाढ़ का पानी निचले इलाकों के रिहायशी एरिया में जा घुसा। भारी बारिश से प्रभावित हुए इन इलाकों की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।