गुजरात में फिर बरसेंगे बदरा! बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी; कामरेज हुआ पानी पानी
Gujarat Rain News: गुजरात के कई हिस्सों में सोमवार को भारी बारिश हुई। सूरत जिले के कामरेज तालुका में सबसे अधिक 154 मिमी बारिश दर्ज की गई। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने मंगलवार और बुधवार के लिए दक्षिण गुजरात समेत कई जिलों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।
Gujarat Rain News: गुजरात में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। सोमवार को राज्य के दक्षिणी, मध्य और उत्तरी हिस्सों में कई जगह मूसलाधार बारिश हुई। सबसे ज्यादा वर्षा सूरत जिले के कामरेज तालुका में दर्ज की गई, जहां सुबह 6 बजे से रात 8 बजे के बीच 154 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। लगातार हो रही बारिश के बीच भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने मंगलवार से कई जिलों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।
राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (SEOC) के अनुसार, कामरेज के बाद सूरत शहर में 122 मिमी, वलसाड जिले के पारडी में 115 मिमी, वापी में 111 मिमी, नानापोंधा में 110 मिमी, पाटन जिले के राधनपुर में 107 मिमी और महिसागर जिले के खानपुर में 98 मिमी बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा दक्षिण, मध्य और उत्तर गुजरात के कई अन्य इलाकों में भी दिनभर अच्छी बारिश हुई।
इन जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट
मौसम विभाग ने मंगलवार, 7 जुलाई को सूरत, तापी, डांग, नवसारी, वलसाड, दादरा एवं नगर हवेली, दमन और भावनगर में कहीं-कहीं भारी से अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना जताई है। इसके अलावा नर्मदा, भरूच और अमरेली में भारी से बहुत भारी बारिश, जबकि पंचमहल, दाहोद, वडोदरा, छोटा उदयपुर और गिर सोमनाथ में भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है।
तेज हवाएं और बिजली गिरने की भी चेतावनी
आईएमडी ने कहा है कि मंगलवार को उत्तर गुजरात, दक्षिण गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ के कई इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। इस दौरान गरज-चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका है। लोगों को खराब मौसम के दौरान अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है।
8 जुलाई को भी जारी रहेगा बारिश का दौर
मौसम विभाग के अनुसार, 8 जुलाई को भी डांग, नवसारी, वलसाड, दादरा एवं नगर हवेली और दमन में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना बनी रहेगी। वहीं सूरत, तापी, अमरेली और भावनगर में भी भारी बारिश होने का अनुमान है।
लगातार हो रही बारिश को देखते हुए प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। फिलहाल मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले दो दिनों तक दक्षिण गुजरात के कई हिस्सों में मानसून पूरी ताकत के साथ सक्रिय रहेगा।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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