गुजरात में 2900 लोगों को सेना-NDRF ने सुरक्षित बचाया, भीषण बारिश से आफत में फंसी जान

गुजरात के दक्षिणी जिलों में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। उमरगाम में 28 घंटे में 43 इंच बारिश के बाद सेना और NDRF की मदद से 1,200 लोगों का रेस्क्यू किया गया। सूरत, नवसारी और वलसाड में राहत अभियान जारी है, जबकि अहमदाबाद में भारी बारिश के चलते स्कूल बंद कर दिए गए हैं।

Gujarat Rain News: गुजरात के दक्षिणी हिस्से में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित वलसाड जिले का उमरगाम क्षेत्र रहा, जहां महज 28 घंटे में करीब 43 इंच बारिश दर्ज की गई। हालात इतने गंभीर हो गए कि सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) और राज्य आपदा मोचन बल (SDRF) की टीमों को राहत और बचाव कार्य में उतारना पड़ा। अब तक उमरगाम से करीब 1,200 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। सूरत शहर में लगभग 1,500 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, जबकि नवसारी जिले में कावेरी नदी में आई बाढ़ के कारण फंसे 11 गांवों के करीब 200 लोगों का रेस्क्यू किया गया।

सूरत में 1500 से अधिक को बचाया राहत आयुक्त गौरव मकवाना ने बताया कि वलसाड के अलावा वापी और कपराडा में भी भारी बारिश हुई है। सूरत शहर में लगभग 1,500 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, जबकि नवसारी जिले में कावेरी नदी में आई बाढ़ के कारण फंसे 11 गांवों के करीब 200 लोगों का रेस्क्यू किया गया। तापी जिले में डूबने से एक व्यक्ति की मौत की भी पुष्टि हुई है।

पार्किंग में डूबीं कारें, वीडियो हुआ वायरल भारी बारिश के कारण वलसाड जिले के वापी शहर में जलभराव की स्थिति बेहद गंभीर हो गई। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में एक इमारत की पार्किंग पूरी तरह पानी में डूबी दिखाई दे रही है। पार्किंग में खड़ी कई कारें लगभग खिड़कियों तक पानी में समा गईं, जबकि आसपास की सड़कें भी जलमग्न नजर आईं।

सूरत-तापी जिले में रेड अलर्ट जारी लगातार बारिश के चलते औरंगा, पार और दमनगंगा नदियां उफान पर हैं, जिससे वलसाड के कई निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों से हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। वहीं, मौसम विभाग ने वलसाड, नवसारी, डांग, सूरत और तापी जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी कर लोगों से सतर्क रहने की अपील की है।

मोदी-शाह ने सीएम से की बात, हालात का लिया जायजा मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर स्थित राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र (SEOC) पहुंचकर स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने सूरत, वलसाड, नवसारी और तापी जिलों के अधिकारियों से बातचीत कर राहत एवं बचाव कार्य की जानकारी ली। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुख्यमंत्री से फोन पर बात कर केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का भरोसा दिया।

सेना, एनडीआरएफ, कोस्ट गार्ड… सब तैनात केंद्र सरकार ने वलसाड में 70 जवानों की सेना की टीम, पांच नावें और अग्निशमन विभाग की 25 सदस्यीय टीम तैनात की है। इसके अलावा नई दिल्ली से दो अतिरिक्त NDRF टीमें भी भेजी गई हैं। वायुसेना और तटरक्षक बल (Coast Guard) को भी अलर्ट पर रखा गया है ताकि जरूरत पड़ने पर लोगों को एयरलिफ्ट किया जा सके।

भारी बारिश का असर अहमदाबाद में भी देखने को मिला। हालात को देखते हुए गुरुवार और शुक्रवार को सभी सरकारी, अनुदानित और निजी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्कूल बंद रखने का फैसला किया गया है।