gujarat heavy rain fall alert imd prediction flood warning ndrf team on alert these disctrict on red alert पूरे गुजरात में भारी बारिश की चेतावनी, बाढ़ का भी खतरा; इन जिलों में रेड अलर्ट, Gujarat Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगुजरात न्यूज़gujarat heavy rain fall alert imd prediction flood warning ndrf team on alert these disctrict on red alert

पूरे गुजरात में भारी बारिश की चेतावनी, बाढ़ का भी खतरा; इन जिलों में रेड अलर्ट

भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 7 सितंबर को गुजरात के कई जिलों में अत्यधिक भारी बारिश की संभावना के चलते रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तानSun, 7 Sep 2025 12:06 PM
share Share
Follow Us on
पूरे गुजरात में भारी बारिश की चेतावनी, बाढ़ का भी खतरा; इन जिलों में रेड अलर्ट

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 7 सितंबर को गुजरात के कई जिलों में अत्यधिक भारी बारिश की संभावना के चलते रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी कुछ घंटों में राज्य के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। सात जिलों में अत्यधिक भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट, 18 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और अन्य जिलों में यलो अलर्ट जारी किया गया है।

इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग के अनुसार कच्छ, बनासकांठा, पाटन, मोरबी, दादरा और नगर हवेली, दमण और वलसाड में अत्यधिक भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट है। जबकि देवभूमि द्वारका, पोरबंदर, जामनगर, जूनागढ़, राजकोट, गिर सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, बोटाद, सुरेंद्रनगर, अहमदाबाद, महेसाणा, गांधीनगर, साबरकांठा, सूरत, नवसारी, तापी और डांग जिलों में भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अन्य जिलों में यलो अलर्ट लागू रहेगा।

ये भी पढ़ें:उत्तराखंड वाले सावधान! IMD का 7 दिन अलर्ट, टूटी सड़क पर फंसी जिंदगी;महिला की मौत

24 घंटे में यहां रिकॉर्ड बारिश

मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में राज्य के 243 तालुकों में बारिश दर्ज की गई है। वलसाड के कपूराडा में सबसे ज्यादा 10.51 इंच बारिश रिकॉर्ड हुई। पोजीना में 6.02 इंच, धरमपुर में 5.43 इंच, राधनपुर में 4.65 इंच, भचाऊ में 4.37 इंच और लाखणी में 4.09 इंच बारिश हुई।

एनडीआरएफ की टीमें तैनात

मुख्य सचिव पंकज जोशी ने सभी जिलों के प्रशासन को अलर्ट पर रहने और आवश्यक तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बांधों के जलस्तर और बारिश के जल प्रवाह की समीक्षा के बाद जरूरत पड़ने पर बांधों से पानी छोड़ने और निचले इलाकों के गांववासियों को पहले से चेतावनी देने को कहा।

भदावरी पूर्णिमा मेला और राज्य के कई स्थानों पर गणेश विसर्जन को देखते हुए जिलाधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को ड्यूटी पर रहने को कहा गया है। रेड अलर्ट वाले जिलों में आपात स्थिति के लिए 12 NDRF और 20 SDRF टीमें तैनात की गई हैं, जबकि वडोदरा में एक टीम रिजर्व में रखी गई है।

सरकार ने लोगों से सावधानी बरतने, निचले इलाकों में जाने से बचने और किसी आपात स्थिति में जिला या तालुका कंट्रोल रूम से तुरंत संपर्क करने की अपील की है।

IMD Gujarat News Rain

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।