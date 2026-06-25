सोमनाथ मंदिर में बौद्ध अवशेष मिलने का दावा, HC में आई जनहित याचिका; अदालत ने ठोंका 2 लाख का जुर्माना
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता की खिंचाई करते हुए उसे एक बेईमान वादी बताया और कहा कि यह PIL गलत, अधूरी और गुमराह करने वाली जानकारियों के आधार पर दायर की गई है, इसलिए इसे 2 लाख रुपए के भारी जुर्माने के साथ खारिज किया जाता है।
गुजरात हाई कोर्ट में गुरुवार को उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर परिसर के नीचे से बौद्ध धर्म से जुड़े पुरातात्विक अवशेष मिलने का दावा करते हुए उन्हें सार्वजनिक करने की मांग की गई थी। सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने ना केवल इस PIL को खारिज कर दिया, बल्कि याचिकाकर्ता पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया।
सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने इस याचिका को असत्य, गुमराह करने वाले और तोड़-मरोड़कर पेश किए गए तथ्यों से भरी हुई बताया, साथ ही यह भी कहा कि इसने एक असली PIL की विश्वसनीयता को भी नुकसान पहुंचाया है। फैसला सुनाते हुए कोर्ट याचिकाकर्ता के किसी छिपे हुए मकसद के साथ कोर्ट आने की आशंका भी जताई। साथ ही इस बात को भी माना कि याचिका में दिए गए कई अहम बयान गलत हैं।
महाराष्ट्र के शख्स ने दायर की थी जनहित याचिका
इस जनहित याचिका को महाराष्ट्र के रहने वाले विलास तुकाराम खरात नाम के शख्स ने दायर किया था, जिस पर चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस डीएन रे की डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाया। इस PIL में याचिकाकर्ता ने श्री सोमनाथ ट्रस्ट और ASI को प्रतिवादी भी बनाया था। वहीं सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने तर्क दिया कि इस PIL का मकसद बिना किसी आधार के मंदिर ट्रस्ट को अनावश्यक विवाद में घसीटना था। सुनवाई के दौरान बेंच ने याचिकाकर्ता से यह भी पूछा कि उसने जानकारी के लिए संबंधित अधिकारियों से संपर्क करने के बजाय सीधे PIL क्यों दायर की।
प्रिंट और सोशल मीडिया की खबर के आधार पर लगाई PIL
हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि महाराष्ट्र के रहने वाले खरात जो खुद को मराठी भाषा का जानकार, बौद्ध धर्म का अनुयायी और 'सनातन धम्म' नाम के NGO का संस्थापक सदस्य बताते हैं, ने अपनी इस जनहित याचिका में IIT गांधीनगर और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) द्वारा किए गए वैज्ञानिक सर्वे (जिसकी खबर प्रिंट और सोशल मीडिया में आई थी) की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की थी।
कोर्ट ने PIL को गलत और अधूरे तथ्यों से भरा बताया
मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि PIL में कही गई किसी भी बात की पुष्टि याचिकाकर्ता ने अपनी निजी जानकारी या किसी प्रामाणिक दस्तावेज या सामग्री के आधार पर नहीं की, जिसे उसने पढ़ा या जिस पर शोध किया हो। कोर्ट ने कहा, 'यह याचिका गलत, गुमराह करने वाले और तोड़-मरोड़कर पेश किए गए तथ्यों से भरी है। PIL के रूप में दायर की गई यह याचिका असल में सुप्रीम कोर्ट द्वारा विकसित PIL कानून के नेक मकसद की पवित्रता को नुकसान पहुंचाएगी।'
कोर्ट ने याचिकाकर्ता को बेईमान वादी बताया
इसके अलावा कोर्ट ने याचिकाकर्ता की खिंचाई करते हुए कहा कि, 'यह साफ है कि याचिकाकर्ता एक बेईमान वादी है और यह PIL गलत, अधूरी और गुमराह करने वाली जानकारियों के आधार पर दायर की गई है, इसलिए इसे 2 लाख रुपए के भारी जुर्माने के साथ खारिज किया जाता है।'
'लगता है किसी छिपे हुए मकसद से आया है याचिकाकर्ता'
वहीं सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता किसी छिपे हुए मकसद के साथ कोर्ट आया लगता है। दरअसल विलास तुकाराम खरात ने अपनी याचिका में तर्क दिया था कि 'श्री सोमनाथ ट्रस्ट, जिसके चेयरमैन प्रधानमंत्री हैं, सार्वजनिक अनुष्ठान और प्रशासनिक कामकाज करता है, भले ही वह संविधान के अनुच्छेद 12 के दायरे में नहीं आता हो।' जिसके बाद कोर्ट ने कहा, 'यह एक ऐसा बयान है जो दिखाता है कि याचिकाकर्ता किसी छिपे हुए मकसद से कोर्ट पहुंचा है।'
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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