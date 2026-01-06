Hindustan Hindi News
गुजरात HC को मिली बम से उड़ाने की धमकी, जिला अदालतों समेत अन्य दफ्तरों को भी चेतावनी

संक्षेप:

धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर आ गईं और सभी जगहों पर गहन तलाशी अभियान चलाया गया। हालांकि, जांच के दौरान कहीं भी कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली।

Jan 06, 2026 05:47 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, अहमदाबाद
गुजरात हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से मंगलवार को हड़कंप मच गया। हाईकोर्ट के साथ-साथ राज्य की कई जिला अदालतों और कलेक्टर कार्यालयों को भी ई-मेल के जरिए बम धमाके की चेतावनी दी गई। धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर आ गईं और सभी जगहों पर गहन तलाशी अभियान चलाया गया। हालांकि, जांच के दौरान कहीं भी कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली।

RDX से परिसर को उड़ाने की धमकी

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, अहमदाबाद स्थित गुजरात हाईकोर्ट को एक ई-मेल मिला, जिसमें आरडीएक्स से परिसर उड़ाने की धमकी दी गई थी। सूचना मिलते ही कोर्ट परिसर को खाली कराया गया। इसके बाद पुलिस, बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वॉड (BDDS) और डॉग स्क्वॉड की टीमों ने पूरे परिसर की बारीकी से जांच की। सोल पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर के.एन. भुकन ने बताया कि तलाशी के बाद कोई भी संदिग्ध सामग्री नहीं मिली, जिसके बाद कोर्ट परिसर में दोबारा प्रवेश की अनुमति दे दी गई।

अन्य कार्यालयों को भी मिली धमकियां

इसके अलावा, गांधीनगर स्थित जिला कलेक्टर कार्यालय को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली। अधिकारियों के अनुसार, ई-मेल में दोपहर तक परिसर खाली कराने को कहा गया था। सूचना मिलते ही पुलिस को अलर्ट किया गया और पूरे कार्यालय की सघन तलाशी ली गई। BDDS की टीम ने जांच के बाद पुष्टि की कि वहां भी कोई संदिग्ध वस्तु नहीं पाई गई।

पहले भी मिल चुकी हैं धमाके की धमकियां

राज्य के अन्य हिस्सों में भी इसी तरह की धमकियां सामने आईं। सूरत, आनंद, राजकोट और भरूच की जिला अदालतों को बम धमाके की चेतावनी मिली, जबकि भरूच के कलेक्टर कार्यालय को भी धमकी भरा ई-मेल भेजा गया। वहीं, अहमदाबाद की सिटी सिविल और सेशंस कोर्ट को एक दिन पहले यानी सोमवार को इसी तरह की धमकी मिली थी।

सभी जगहों पर सुरक्षा एजेंसियों ने जांच की, लेकिन किसी भी स्थान से कोई खतरनाक या संदिग्ध सामग्री बरामद नहीं हुई। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और धमकी भरे ई-मेल भेजने वाले की पहचान करने की कोशिश की जा रही है।

