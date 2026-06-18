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35 साल पुराना केस और अदालत की तगड़ी फटकार, गुजरात हाईकोर्ट ने बड़ौदा के पूर्व राजपरिवार को क्यों सुनाया

Sourabh Jain पीटीआई
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अदालत ने कहा कि 'इस तरह की कोशिश ने 1991 से इस अदालत पर बोझ डाला है और इस तरह न्याय के सामान्य प्रशासन में सीधे हस्तक्षेप किया और अदालत के बहुमूल्य समय में बाधा उत्पन्न की।'

35 साल पुराना केस और अदालत की तगड़ी फटकार, गुजरात हाईकोर्ट ने बड़ौदा के पूर्व राजपरिवार को क्यों सुनाया

गुजरात हाई कोर्ट ने पूर्ववर्ती बड़ौदा राज परिवार को तगड़ा झटका देते हुए उनकी 35 साल पुरानी उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उसने एक मंदिर ट्रस्ट से संबंधित 707 एकड़ भूमि पर राज परिवार का दावा खारिज कर दिया था। बुधवार को पारित अपने आदेश में हाई कोर्ट ने राजपरिवार पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि इस तरह की जिद और लंबे समय तक मुकदमेबाजी से न्यायिक संसाधनों पर अनावश्यक दबाव पड़ा और अदालत का कीमती समय भी बर्बाद हुआ।

अपने आदेश में जस्टिस जेसी दोशी ने पहले अपीलकर्ता और बड़ौदा राजवंश के पूर्व महाराजा की मुकदमा लड़ने की नीयत पर सवाल उठाते हुए उन्हें कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा, 'वह न्याय पाने के लिए नहीं बल्कि मामले को जानबूझकर उलझाए रखने के लिए मुकदमेबाजी कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि उनका मकसद केस को लगातार खींचकर देवता (मंदिर) की संपत्ति को हमेशा के लिए विवाद के साए में रखना है।'

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यह है पूरा मामला, 35 साल पहले शुरू हुआ था केस

इस मामले की शुरुआत 1991 में उस वक्त हुई, जब निचली अदालत ने जमीन के एक हिस्से पर बड़ौदा के पूर्व शासक के दावों को खारिज कर दिया। जिसके बाद उनके द्वारा इस मामले में हाईकोर्ट में पहली बार अपील दायर की गई, जिसे दान आयुक्त (चैरिटी कमिश्नर) ने वडोदरा जिला कलेक्टर द्वारा प्रबंधित यवतेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट से संबंधित घोषित किया था।

प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त ट्रस्ट को 1952 में गुजरात पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1950 के प्रावधानों के तहत पंजीकृत किया गया था, जिसके मामलों का प्रबंधन सरकार द्वारा पदेन ट्रस्टी और प्रशासक के रूप में कलेक्टर के माध्यम से किया जाता था। हालांकि, 1956 में, बड़ौदा के महामहिम महाराजा फतेहसिंहराव गायकवाड़ का नाम पूरी जमीन के कब्जेदार के रूप में दर्ज कर लिया गया।

कलेक्टर ने स्पष्टता के लिए चैरिटी कमिश्नर से पूछा

जब वडोदरा कलेक्टर को इसके बारे में पता चला, तो उन्होंने इस मुद्दे पर स्पष्टता की मांग करते हुए पत्र लिखा और फिर जांच के लिए चैरिटी कमिश्नर से संपर्क किया। जिसके बाद पूर्ववर्ती बड़ौदा राज्य के महाराज ने आवेदन पर आपत्ति जताई और पूरी विवादित जमीन के निजी संपत्ति होने का दावा किया। उन्होंने कहा कि यह विशाल लक्ष्मी विलास पैलेस का हिस्सा है, जो भारतीय संघ के साथ हस्ताक्षरित समझौते के अनुसार उनका है। उन्होंने दावा किया कि बड़ौदा राज्य के शासकों के रूप में उनके पूर्ववर्तियों के समय से ही विवादित भूमि पर उनका कब्जा रहा है और विलय समझौते के निष्पादन के बाद उनका स्वामित्व स्थापित हुआ था।

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संयुक्त चैरिटी आयुक्त ने खारिज कर दी महाराजा की अपील

जब सहायक चैरिटी आयुक्त ने निष्कर्ष निकाला कि विवादित भूमि मंदिर ट्रस्ट की है, तो महाराजा ने इसे संयुक्त चैरिटी आयुक्त के समक्ष चुनौती दी, जिन्होंने उनकी याचिका और दो अन्य अपीलों को खारिज कर दिया।

इसके बाद तत्कालीन महाराजा ने जिला अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिसने उनकी अपील को खारिज कर दिया। इसके बाद अपीलकर्ताओं ने 1991 में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। हालांकि इन अपीलों को फिर खारिज करते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा कि इस तरह की जिद और लंबे समय तक मुकदमेबाजी से न्यायिक संसाधनों पर अनावश्यक दबाव पड़ा और अदालत का कीमती समय बर्बाद हुआ।

'देवता को जबरन 35 वर्षों तक मुकदमे से गुजरना पड़ा'

अदालत ने कहा, 'मंदिर के देवता यानी यवतेश्वर महादेव को बड़ौदा राज्य के तत्कालीन महाराजा एचएच गोविंदराव गायकवाड़ द्वारा उन्हें दी गई अचल संपत्ति की वैधता पर दावा करने से उन्हें असीमित समय तक मुकदमे में रहना पड़ा।' साथ ही अदालत ने कहा कि 'इस तरह की कोशिश ने 1991 से इस अदालत पर बोझ डाला है और इस तरह न्याय के सामान्य प्रशासन में सीधे हस्तक्षेप किया और अदालत के बहुमूल्य समय में बाधा उत्पन्न की।'

35 साल पुरानी इस याचिका को खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों से विवादित संपत्ति के मालिकाना हक और कब्जे को लेकर यथास्थिति बनाए रखने को कहा और ऊपरी अदालत में जाने के लिए याचिकाकर्ता को चार हफ्ते का समय दिया।

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सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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