गुजरात HC ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दी बड़ी खुशखबरी, वेतन दोगुना से ज्यादा बढ़ाकर इतना किया

Hindi Newsगुजरात न्यूज़Gujarat HC hikes monthly wages for anganwadi workers in state by more than 100 percent

नया आदेश जारी करते हुए डबल बेंच ने सिंगल बेंच के उस पूर्व आदेश को रद्द कर दिया जिसमें तीन वर्ष पूर्व से नया वेतन देने का आदेश दिया गया था। खंडपीठ ने कहा कि अगर ऐसा किया तो राज्य की आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ेगा।

Sourabh Jain पीटीआई, अहमदाबाद, गुजरातThu, 21 Aug 2025 05:31 PM
गुजरात हाई कोर्ट ने राज्य में कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को बड़ी खुशखबरी देते हुए उनको मिलने वाले न्यूनतम मासिक वेतन की राशि को दोगुनी से ज्यादा कर दिया है। अदालत ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का न्यूनतम वेतन 10 हजार रुपए महीने से बढ़ाकर 24,800 रुपए कर दिया, वहीं सहायिकाओं का वेतन 5,500 रुपए से बढ़ाकर 20,300 रुपए कर दिया है। यानी अब इन कर्मचारियों को इससे कम वेतन नहीं मिलेगा। इस दौरान कोर्ट ने वेतन में 100 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इन कार्यकर्ताओं द्वारा निभाई जाने वाली जिम्मेदारियों के बदले वर्तमान में उन्हें मिल रही राशि को बेहद मामूली बताया और इसे संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन भी बताया।

जस्टिस एएस सुपेहिया और जस्टिस आरटी वचाहानी की पीठ ने राज्य और केंद्र सरकार को मिलकर या अकेले राज्य सरकार को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को इस नए मिनिमम मासिक वेतन का भुगतान करने का निर्देश दिया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि कार्यकर्ताओँ को नए वेतन का भुगतान वर्तमान वित्तीय वर्ष की शुरुआत यानी 1 अप्रैल 2025 से किया जाएगा। इस हिसाब से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बीते 5 महीने का एरियर पाने के हकदार भी होंगे। हाई कोर्ट के फैसले से राज्य की करीब 1 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को फायदा होगा।

बुधवार को जारी अपने आदेश में उच्च न्यायालय ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की जिम्मेदारियों और उनके नियुक्ति के तरीके को देखते हुए कहा कि न्यूनतम और उचित वेतन से ऊपर वह कम से कम जीवन निर्वाह वेतन पाने की हकदार हैं, ताकि अपने परिवार की सभी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें।

अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि 'वर्तमान में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को दी जाने वाली 10,000 और 5,500 रुपए की राशि उनके द्वारा निभाए जाने वाले कठिन दायित्वों के सामने बिल्कुल मामूली है। विडंबना यह है कि गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं, नाबालिगों के स्वास्थ्य और शिक्षा की जरूरतों को पूरा करने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाए, उचित पारिश्रमिक के अभाव में सम्मान और गरिमा के साथ जीवन जीने से वंचित हैं।'

हाई कोर्ट ने कहा कि 'इसलिए, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को जीवन निर्वाह वेतन देने से इनकार करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।' न्यायालय ने कहा कि उपरोक्त वेतन केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा घोषित किए जाने पर आगे भी इसी प्रकार के संशोधनों के अधीन होगा।

न्यायालय ने कहा, 'वर्तमान निर्देश गुजरात राज्य के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में कार्यरत सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं पर लागू होंगे, और जिन लोगों ने इस न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटाया है, उन्हें उच्च न्यायालय से समान आदेश प्राप्त करने के लिए रिट याचिका दायर करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।'

इस आदेश को जारी करते हुए हाईकोर्ट ने सिंगल बेंच के उस पूर्व आदेश को रद्द कर दिया जिसमें इस मामले से संबंधित रिट याचिकाएं दायर होने से पहले के तीन वर्षों से नया वेतन देने का आदेश दिया गया था। खंडपीठ ने कहा कि अगर इस फैसले को लागू किया गया, तो इससे राज्य पर वित्तीय बोझ काफी हद तक बढ़ जाएगा।

बता दें कि आंगनवाड़ियां केंद्र सरकार के एक प्रमुख कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के नेटवर्क के माध्यम से 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को प्रारंभिक देखभाल प्रदान करना है।

Gujarat News

