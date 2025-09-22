Gujarat HC grants bail to AAP MLA Vasava in attempt to murder case AAP विधायक चैतर वसावा को जमानत मिली, HC ने साल भर के लिए एक शर्त भी लगाई, Gujarat Hindi News - Hindustan
Gujarat HC grants bail to AAP MLA Vasava in attempt to murder case

आम आदमी पार्टी के विधायक चैतर वसावा को बड़ी राहत मिली है। गुजरात हाईकोर्ट ने उन्हें नियमित जमानत दे दी है। वसावा हत्या के प्रयास के एक मामले में जुलाई से जेल में बंद हैं। कोर्ट ने जमानत देते हुए आप विधायक पर एक साल के लिए एक शर्त भी लगाई है।

Subodh Kumar Mishra पीटीआई, अहमदाबादMon, 22 Sep 2025 04:29 PM
गुजरात हाईकोर्ट ने सोमवार को आम आदमी पार्टी के विधायक चैतर वसावा को नियमित जमानत दे दी। वसावा जुलाई से हत्या के प्रयास के एक मामले में जेल में बंद हैं। जस्टिस एमआर मेंगडे ने जुलाई में अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक आधिकारिक बैठक के दौरान तालुका पंचायत अध्यक्ष पर कथित रूप से हमला करने के आरोप में गिरफ्तार आप नेता की याचिका स्वीकार कर ली। हाईकोर्ट ने उन्हें इस शर्त पर जमानत दी है कि वह एक साल तक नर्मदा जिले के डेडियापाड़ा तालुका में प्रवेश नहीं कर सकते।

राजपीपला की एक सत्र अदालत द्वारा उनकी याचिका खारिज किए जाने के बाद चैतर वसावा ने जमानत के लिए हाईकोर्ट का रुख किया था। इससे पहले उन्हें इस महीने की शुरुआत में राज्य विधानसभा के मानसून सत्र में शामिल होने के लिए तीन दिन की अस्थायी जमानत दी गई थी।

निचली अदालत ने विधायक की जमानत याचिका खारिज करते हुए उनके द्वारा पूर्व में किए गए अपराधों और एक स्थानीय अदालत द्वारा उन्हें 2023 में जानबूझकर चोट पहुंचाने आदि के एक मामले में छह महीने जेल की सजा सुनाए जाने को ध्यान में रखा था।

डेडियापाड़ा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले आदिवासी नेता वसावा को 5 जुलाई को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109 के तहत हत्या के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उन पर कथित तौर पर एक तालुका पंचायत अध्यक्ष पर हमला करने का आरोप है। यह घटना चैतर वसावा के निर्वाचन क्षेत्र स्थित प्रांत कार्यालय में आयोजित एक बैठक के दौरान हुई।

धारा 109 के अलावा उन पर बीएनएस की धारा 79 (शब्दों या हाव-भाव से किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना), 115 (2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 351 (3) (आपराधिक धमकी), 352 (जानबूझकर अपमान करना) और 324 (3) (संपत्ति को नुकसान पहुंचाना) आदि के तहत मामला दर्ज किया गया है।

देडियापाड़ा थाने में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, आप नेता स्थानीय स्तर की समन्वय समिति 'आपणो तालुको वाइब्रेंट तालुको' (एटीवीटी) के सदस्य के रूप में अपने नामित व्यक्ति की नियुक्ति पर विचार नहीं किए जाने पर आपत्ति जताने के बाद बैठक के दौरान भड़क गए। उन्होंने कथित तौर पर सागबारा तालुका पंचायत की महिला अध्यक्ष को गालियां देनी शुरू कर दीं। बैठक में मौजूद डेडियापाड़ा तालुका पंचायत अध्यक्ष संजय वसावा ने इसका विरोध किया।

संजय वसावा की शिकायत के अनुसार, विधायक ने कथित तौर पर उन पर मोबाइल फोन फेंका, जिससे उनके सिर में चोट लग गई। एफआईआर में कहा गया है कि विधायक ने शिकायतकर्ता पर गिलास से हमला करने की भी कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया।

Gujarat News

