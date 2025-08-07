गुजरात हाई कोर्ट ने फिर बढ़ाई आसाराम की अस्थायी जमानत, बताई यह वजह; इतनी तारीख तक रहेगा बाहर

आसाराम को तीसरी बार अस्थायी जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा 30 जुलाई को पारित उस आदेश का उल्लेख भी किया, जिसमें उसे मुख्य रूप से सेहत के आधार पर अस्थायी जमानत की अवधि बढ़ाने के लिए हाई कोर्ट का रुख करने की छूट दी गई थी।

गुजरात हाई कोर्ट ने बलात्कार मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कथित धार्मिक गुरू आसाराम को गुरुवार को बड़ी राहत दी और उसकी अस्थायी जमानत की अवधि 21 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी। अदालत ने यह फैसला इंदौर के उस अस्पताल के डॉक्टर से मिली रिपोर्ट के आधार पर सुनाया, जिसमें फिलहाल आसाराम भर्ती है। गांधीनगर की एक अदालत ने साल 2013 के बलात्कार मामले में आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

जस्टिस इलेश वोरा और जस्टिस पी.एम. रावल की पीठ ने चिकित्सा आधार पर आसाराम की अस्थायी जमानत 21 अगस्त तक बढ़ा दी। पीठ ने कहा कि आसाराम एक निजी अस्पताल के ICU में भर्ती है और उसके स्वास्थ्य की स्थिति गंभीर है।

इसके साथ ही अदालत ने आसाराम को तीसरी बार अस्थायी जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट के 30 जुलाई को पारित उस आदेश का उल्लेख किया, जिसमें उसे मुख्य रूप से सेहत के आधार पर अस्थायी जमानत की अवधि बढ़ाने के लिए हाई कोर्ट का रुख करने की छूट दी गई थी।

उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा, ‘याचिकाकर्ता फिलहाल इंदौर के विशेष-जुपिटर अस्पताल के ICU में भर्ती है और चिकित्सा रिपोर्ट के अनुसार, उसके शरीर में ट्रोपोनिन का स्तर बहुत ज्यादा पाया गया है। ऐसे में उसका इलाज कर रहे डॉक्टर का कहना है कि उसकी हालत बेहद गंभीर है। ऐसी परिस्थितियों में, इस आवेदन के लंबित रहने तक, पूर्व में दी गई अस्थायी जमानत उन्हीं शर्तों पर 21 अगस्त तक बढ़ाई जाती है।’

इससे पहले अदालत ने आसाराम को सात जुलाई तक अंतरिम राहत दी थी और फिर एक महीने के लिए यह राहत बढ़ा दी थी।