छात्र आत्महत्या रोकने के लिए अब गुजरात के स्कूलों में होंगे मनो-मित्र, नए नियम
गुजरात सरकार ने 9वीं से 12वीं तक के छात्रों में तनाव दूर करने के लिए स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य सहायता अनिवार्य की है। इसके तहत हर स्कूल में प्रधानाचार्य के नेतृत्व में 'वेलनेस टीम' और 'मनो-मित्र' छात्रों की मदद करेंगे।
गुजरात सरकार ने 9वीं से 12वीं तक के छात्रों में तनाव को दूर करने और आत्महत्याओं को रोकने के लिए स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य सहायता अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए नए नियम बनाए गए हैं। इन नए नियमों के तहत हर स्कूल को प्रधानाचार्य की अगुआई में एक 'वेलनेस टीम' बनानी होगी। इसमें 'मनो-मित्र' शामिल होंगे। इस पहल का मकसद परीक्षा, प्रतिस्पर्धा और पारिवारिक दबाव के बीच छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को महत्व देना है।
हर स्कूलों में करनी होगी व्यवस्था
गुजरात सरकार की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, अब राज्य के हर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य सहायता व्यवस्था करनी जरूरी होगी। सरकार की ओर से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य सहायता व्यवस्था को अनिवार्य बनाने वाले नए नियम लागू कर दिए गए हैं। इनमें 'वेलनेस टीम', पीयर-सपोर्ट सिस्टम (साथियों की सहायता प्रणाली) और योग्य कंसलटेंट शामिल होंगे।
कक्षा 9 से 12 तक लागू
सरकार की ओर से बताया गया कि गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा विनियम 1974 के तहत लागू किए गए ये प्रावधान गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध स्कूलों में कक्षा 9 से 12 तक लागू होंगे। 'वेलनेस टीम' छात्रों के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य की देखभाल और उसे बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। उक्त नियम सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुरूप बनाए गए हैं।
मानसिक स्वास्थ्य को भी दी जाएगी तरजीह
गुजरात सरकार ने अपने बयान में कहा कि इस फैसले का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को भी शैक्षणिक प्रदर्शन के जितना ही महत्व देना है। खासकर छात्रों में परीक्षा के दबाव को कम करना है। इसमें अंकों के लिए प्रतिस्पर्धा, सोशल मीडिया के ज्यादा इस्तेमाल, परिवार की अपेक्षाओं और भविष्य को लेकर चिंता जैसी समस्याएं शामिल हैं।
एनसीईआरटी के दिशानिर्देश को अपनाया
जारी बयान में कहा गया है कि राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी की ओर से विकसित 'उम्मीद' दिशानिर्देशों को भी एक संदर्भ रूपरेखा के रूप में अपनाया है। इसमें छात्रों की समस्या को समझना, उनको प्रेरित करना, उनकी समस्या का निराकरण करना, उनके प्रति सहानुभूति रखना और उनको मजबूत बनाना और विकास करना शामिल है।
सालाना की जाएगी समीक्षा
नए नियमों के तहत अब कक्षा 9 से 12 तक के हर स्कूल को हर शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत में एक स्कूल वेलनेस टीम (एसडब्ल्यूटी) का गठन करना होगा। टीम के कामकाज की सालाना समीक्षा की जाएगी।
'मनो-मित्र' होंगे तैनात
स्कूल के प्रधानाचार्य टीम के प्रमुख होंगे। एक परामर्शदाता या नामित शिक्षक इसके कोऑर्डिनेटर के रूप में काम करेंगे। टीम में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक वर्ग से एक-एक शिक्षक, स्कूल प्रबंधन समिति का एक प्रतिनिधि, एक गैर-शिक्षण कर्मचारी और दोनों वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो छात्र सहपाठी नेता, जिन्हें 'मनो-मित्र' कहा जाएगा, शामिल होंगे। मनो-मित्र मानसिक तनाव से जूझ रहे छात्रों को परेशानी से उबारने में मदद करेंगे।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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