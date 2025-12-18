Hindustan Hindi News
सूरत कोर्ट ने भाजपा विधायक हार्दिक पटेल व 3 अन्य को दी बड़ी राहत, सरकार की एक अपील को कर लिया मंजूर

साल 2019 में हार्दिक पटेल कांग्रेस में शामिल हो गए और 2020 में उन्हें उस पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष भी नियुक्त कर दिया गया। हालांकि साल 2022 में वह भाजपा में शामिल हो गए और उसी साल उन्होंने वीरमगाम निर्वाचन क्षेत्र से राज्य विधानसभा चुनाव जीता।

Dec 18, 2025 10:03 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, सूरत, गुजरात
गुजरात में सूरत की एक कोर्ट ने गुरुवार को भाजपा विधायक हार्दिक पटेल और तीन अन्य को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज देशद्रोह के मामले को वापस लेने की अनुमति दे दी। इस बारे में राज्य सरकार ने एक अपील करते हुए चारों लोगों के खिलाफ साल 2015 के पाटीदार आरक्षण आंदोलन से जुड़े देशद्रोह के मामले को वापस लेने की बात कही गई थी। हार्दिक पटेल साल 2022 में भाजपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव जीतकर विधायक बन गए थे।

इस दौरान सरकार की तरफ से पटेल और उनके तत्कालीन साथियों अल्पेश कथीरिया, विपुल देसाई और चिराग देसाई के खिलाफ देशद्रोह का मामला वापस लेने के लिए आवेदन दिया गया था। सरकार की इस अपील को प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज आरए त्रिवेदी की कोर्ट ने मंजूर कर लिया।

इससे पहले इसी साल मार्च में अहमदाबाद की एक सेशंस कोर्ट ने 2015 के इसी पाटीदार आंदोलन के दौरान पटेल और चार अन्य के खिलाफ दर्ज एक और देशद्रोह का मामला वापस लेने के लिए सरकार की अपील को मंजूरी दी थी। उस साल समुदाय ने सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी कोटा के तहत आरक्षण की मांग को लेकर हिंसक विरोध प्रदर्शन किए थे।

हार्दिक पटेल उस समय पाटीदार अनामत आंदोलन समिति (PAAS) के संयोजक थे, और आंदोलन के दौरान विवादास्पद टिप्पणियों के लिए अक्टूबर 2015 में सूरत के अमरोली पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया था। इन टिप्पणियों के दौरान उन्होंने अपने समुदाय के युवाओं को आत्महत्या करने के बजाय पुलिसकर्मियों को मारने के लिए उकसाया था। जिसके बाद उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 124-ए (देशद्रोह), 115 (अपराध के लिए उकसाना) और 201 (सबूत मिटाना) के तहत आरोप लगाए गए थे। देशद्रोह के आरोप में अधिकतम सज़ा आजीवन कारावास है, जबकि न्यूनतम सजा तीन साल है।

इसके बाद साल 2019 में हार्दिक पटेल कांग्रेस में शामिल हो गए और 2020 में उन्हें उस पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष भी नियुक्त कर दिया गया। हालांकि साल 2022 में वह भाजपा में शामिल हो गए और उसी साल उन्होंने वीरमगाम निर्वाचन क्षेत्र से राज्य विधानसभा चुनाव जीता।

उनके वकील यशवंत वाला ने कहा कि राज्य सरकार ने पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें पाटीदार आंदोलन से जुड़े लगभग 90 प्रतिशत मामलों को वापस लेने का आदेश दिया गया था, जिसमें देशद्रोह के मामले भी शामिल थे। उन्होंने कहा, 'उक्त नोटिफिकेशन के आधार पर, पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ने जिला और सत्र न्यायाधीश के समक्ष पटेल और तीन अन्य के खिलाफ देशद्रोह का मामला वापस लेने के लिए एक आवेदन दायर किया था। जिसके बाद प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज पीडी देसाई ने सरकार की मामले को वापस लेने की अपील को मंज़ूरी दे दी और पटेल, अल्पेश कथीरिया, विपुल देसाई और चिराग देसाई को बरी कर दिया।'

साल 2016 में इस मामले में दायर चार्जशीट में, पुलिस ने पटेल और उनके साथियों पर पाटीदार युवाओं को हिंसा के लिए उकसाने का आरोप लगाया था। यह सब सरकार पर कोटा की मांग मानने का दबाव बनाने के लिए एक पहले से सोची-समझी साज़िश के तहत किया गया था।

सूरत पुलिस ने पटेल के खिलाफ IPC की धारा 153-A (अलग-अलग ग्रुप्स के बीच दुश्मनी बढ़ाना) के तहत FIR भी दर्ज की थी, लेकिन गुजरात हाई कोर्ट ने देशद्रोह के आरोप को बरकरार रखते हुए इस आरोप को खारिज कर दिया था। चार्जशीट में कहा गया था कि जब 25 अगस्त, 2015 को अहमदाबाद के GMDC ग्राउंड में एक बड़ी रैली के बाद पटेल को कुछ समय के लिए हिरासत में लिया गया था, तो PAAS नेताओं ने जानबूझकर अपने समुदाय के लोगों के बीच गुमराह करने वाले मैसेज फैलाए थे, जिसमें दावा किया गया था कि उन्हें गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है।

चार्जशीट में कहा गया कि ऐसे भड़काऊ मैसेज और अफवाहों के कारण ही पूरे गुजरात में दंगे हुए, जिसके बाद लोगों ने लगभग चार दिनों तक पत्थरबाजी, आगजनी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, जिससे पुलिस को कई हिस्सों में कर्फ्यू लगाना पड़ा। चार्जशीट के अनुसार, हिंसा में लगभग 40 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ और 203 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। यहां तक कि सूरत में एक कांस्टेबल दिलीप राठवा की मौत भी हो गई थी।

