कफ सिरप में हानिकारक तत्वों का पता लगाने को होगी जांच, गुजरात सरकार ने दिए आदेश
मध्य प्रदेश और राजस्थान में कथित तौर पर दूषित कफ सिरप से बच्चों की मौत की खबरों के बाद गुजरात सरकार भी अलर्ट हो गई है। राज्य सरकार ने राज्य में बेची जा रही सभी कफ सिरप में किसी हानिकारक तत्व की मौजूदगी का पता लगाने के लिए जांच के आदेश दिए हैं।
मध्य प्रदेश और राजस्थान में कथित तौर पर दूषित कफ सिरप से बच्चों की मौत की खबरों के बाद गुजरात सरकार ने राज्य में बेची जा रही सभी कफ सिरप में किसी हानिकारक तत्व की मौजूदगी का पता लगाने के लिए जांच के आदेश दिए हैं।
गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने गांधीनगर में पत्रकारों को बताया कि जिन कंपनियों की दवाएं बच्चों की मौत के बाद जांच के दायरे में आई हैं, वे सरकारी स्वामित्व वाली दवा खरीद इकाई गुजरात मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (जीएमएससीएल) की खरीदार सूची में नहीं हैं।
स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने कहा कि खबरों में कहा जा रहा है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में कफ सिरप पीने से कुछ बच्चों की मौत हो गई है। यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि डेक्सट्रोमेथॉर्फन और कोल्ड्रिफ सिरप युक्त कफ सिरप क्रमशः राजस्थान और मध्य प्रदेश में इन मौतों के लिए जिम्मेदार थे।
पटेल ने बताया कि बच्चों की मौत से संबंधित खबरों पर गौर करते हुए राज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने यह जानना चाहा कि क्या ये कफ सिरप जीएमएससीएल द्वारा खरीदे गए थे।
गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने कहा कि यह पाया गया कि इनमें से कोई भी कंपनी हमारी खरीदार सूची में नहीं है। हालांकि, एहतियात के तौर पर हमने यह पता लगाने के लिए जांच के आदेश दिए हैं कि गुजरात में बिकने वाले सभी कफ सिरप में ये हानिकारक तत्व मौजूद हैं या नहीं।
इस बीच, मध्य प्रदेश सरकार ने छिंदवाड़ा जिले में 7 सितंबर से संदिग्ध किडनी संक्रमण के कारण नौ बच्चों की मौत के बाद शनिवार को कोल्ड्रिफ सिरप की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। सीएम मोहन यादव ने इन मौतों को बेहद दुखद करार दिया है। यह सिरप तमिलनाडु के कांचीपुरम स्थित एक कारखाने में बनाया गया था। सीएम मोहन यादव ने कहा कि कफ सिरप बनाने वाली कंपनी के अन्य उत्पादों पर भी प्रतिबंध लगाया जा रहा है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।