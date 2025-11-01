Hindustan Hindi News
गुजरात सरकार ने 25 मंत्रियों को दिया 34 जिलों का प्रभार, जानिए किसे मिली कौन से जिले की जिम्मेदारी?

संक्षेप: इस बारे में सरकार की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति में यह भी बताया गया है कि इन 25 मंत्रियों को समय-समय पर अपने नामित जिलों का दौरा करना होगा और वहां के प्रशासनिक मुद्दों को समझने के बाद उनको सुलझाने के लिए स्थानीय अधिकारियों को आवश्यक मार्गदर्शन भी देना होगा

Sat, 1 Nov 2025 07:58 PMSourabh Jain पीटीआई, अहमदाबाद, गुजरात
पिछले महीने मंत्रिमंडल में हुए फेरबदल के बाद गुजरात सरकार ने प्रदेश के अलग-अलग जिलों के लिए प्रभारी मंत्रियों की घोषणा कर दी है। इस बारे में राज्य सरकार की तरफ से जारी एक विज्ञप्ति में बताया गया कि सरकार ने नवनियुक्त उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी को वडोदरा और गांधीनगर का प्रभारी मंत्री बनाया गया है, जबकि वित्त मंत्री कनुभाई देसाई सूरत और नवसारी जिले का प्रभार संभालेंगे। रिवाबा जडेजा को बोटाद जिले का प्रभार दिया गया है। इस दौरान राज्य सरकार ने कुल 25 मंत्रियों को 34 जिलों का प्रभारी मंत्री नियुक्त किया है, इनमें से 9 मंत्रियों को दो-दो जिलों का प्रभारी मंत्री बनाया है।

अन्य नियुक्तियों में कृषि मंत्री जीतू वघानी को अमरेली और राजकोट जिले का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। वहीं ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल्स मंत्री ऋषिकेश पटेल को अहमदाबाद और नवगठित वाव-थराद जिले का प्रभारी मंत्री बनाया गया है।

कुंवरजी बावलिया को पोरबंदर और देवभूमि द्वारका जिलों का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। नरेश पटेल को वलसाड और तापी जिले आवंटित किए गए हैं। अर्जुन मोढवाडिया को जामनगर और दाहोद का प्रभारी मंत्री बनाया गया है, जबकि प्रद्युम्न वाजा साबरकांठा और जूनागढ़ का प्रभार संभालेंगे। इसके अलावा रमनभाई सोलंकी को खेड़ा और अरवल्ली जिले का प्रभारी मंत्री बनाया गया है।

अन्य मंत्रियों में ईश्वरसिंह पटेल को नर्मदा, मनीषा वकील को छोटाउदेपुर, परुषोत्तम सोलंकी को गिर सोमनाथ, कांतिलाल अमृतिया को कच्छ, रमेश कटारा को पंचमहल का प्रभार दिया गया है। जबकि दर्शना वाघेला को सुरेंद्रनगर, कौशिक वेकारिया को भावनगर, प्रवीण माली को मेहसाणा, जयराम गामित को डांग, त्रिकम छंगा को मोरबी, कमलेश पटेल को बनासकांठा, संजयसिंह महिदा को आणंद, पीसी बरंडा को महिसागर और स्वरूपजी ठाकोर को पाटण का प्रभारी मंत्री बनाया गया है।

गुजरात सरकार ने सुचारू प्रशासन और बेहतर कार्य सुनिश्चित करने के लिए इन मंत्रियों को राज्य के 34 जिलों का प्रभारी मंत्री नियुक्त किया है। यह घटनाक्रम भूपेंद्र पटेल सरकार के विस्तार और फेरबदल के कुछ हफ़्ते बाद हुआ है। इस बारे में सरकार की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति में यह भी बताया गया है कि इन 25 मंत्रियों को समय-समय पर अपने नामित जिलों का दौरा करना होगा और वहां के प्रशासनिक मुद्दों को समझने के बाद उनको सुलझाने के लिए स्थानीय अधिकारियों को आवश्यक मार्गदर्शन भी देना होगा।

सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है।
