गुजरात में दिवाली पर 5 जिलों के 800 गांवों के किसानों को राहत वाला तोहफा, 947 करोड़ का मिला पैकेज

Tue, 21 Oct 2025 05:53 AMPraveen Sharma अहमदाबाद, पीटीआई
गुजरात सरकार ने राज्य के बारिश से प्रभावित 800 गांवों के किसानों को स्पेशल पैकेज के रूप में दिवाली का तोहफा दिया है। सरकार ने अगस्त और सितंबर में भारी बारिश से हुई फसल क्षति के लिए पांच जिलों के किसानों के लिए सोमवार को 947 करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की। राज्य के कृषि मंत्री जीतू वाघाणी ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने यह निर्णय लिया, जिन्होंने किसानों के लिए स्पेशल पैकेज को अंतिम रूप देने के लिए दिवाली पर भी बैठकें कीं।

कृषि मंत्री ने बताया कि एसडीआरएफ के प्रावधानों के अनुसार 563 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी, जबकि राज्य के बजट से 384 करोड़ रुपये जोड़े गए हैं, यानी कुल 947 करोड़ रुपये दिए गए हैं। राज्य सरकार की ओर से जारी एक प्रेस रिलीज में कहा गया है कि यह सहायता जूनागढ़, पंचमहल, कच्छ, पाटन और वाव-थराद जिलों के 18 तालुकाओं के 800 गांवों के प्रभावित किसानों को दी जाएगी।

बयान में कहा गया है कि फसल क्षति सहायता के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार वित्तीय सहायता दी जाएगी, जो सिंचित और असिंचित भूमि के लिए प्रति हेक्टेयर अलग-अलग हैं। सामान्य और बागवानी फसलों के लिए भी वित्तीय सहायता के मानदंड अलग-अलग हैं।

वाघाणी ने कहा कि वाव-थराद और पाटन जिलों के निचले इलाकों में विशेष भौगोलिक परिस्थितियों के चलते भारी बारिश के कारण लंबे समय तक कृषि योग्य भूमि में बार-बार बाढ़ आती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए विशेष बाढ़ शमन उपायों को लागू करने का भी फैसला लिया है।

वाघाणी ने कहा, "पहली बार, इस क्षेत्र के प्रभावित किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए अलग से 2500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा। यदि और अधिक आवश्यकता होगी, तो 5000 करोड़ रुपये या उससे अधिक का प्रावधान भी किया जाएगा।"

