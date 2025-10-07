Gujarat govt announces DA hike for 9.5 Lakh employees and pensioners with arrears इस राज्य सरकार ने कर्मचारियों को दी सौगात, केंद्र के बराबर किया DA; साढ़े 9 लाख लोगों को होगा फायदा, Gujarat Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगुजरात न्यूज़Gujarat govt announces DA hike for 9.5 Lakh employees and pensioners with arrears

इस राज्य सरकार ने कर्मचारियों को दी सौगात, केंद्र के बराबर किया DA; साढ़े 9 लाख लोगों को होगा फायदा

महंगाई भत्ते में होने वाली इस बढ़ोतरी का फायदा राज्य सरकार, पंचायत सेवा और अन्य विभागों के कुल 4.69 लाख कर्मचारियों के साथ-साथ लगभग 4.82 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारियों यानी पेंशनभोगियों को भी मिलेगा।

Sourabh Jain एएनआई, गांधी नगर, गुजरातTue, 7 Oct 2025 10:51 PM
share Share
Follow Us on
इस राज्य सरकार ने कर्मचारियों को दी सौगात, केंद्र के बराबर किया DA; साढ़े 9 लाख लोगों को होगा फायदा

गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों को खुशखबरी देते हुए उनके महंगाई भत्ते (डीए) में वृद्धि को मंजूरी दे दी है और उसे केंद्र सरकार के मानकों के अनुरूप कर दिया है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई से प्रभावी होगी तथा इसका फायदा छठवें और सातवें वेतन आयोग के तहत लाभ प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के करीब साढ़े नौ लाख कर्मचारियों को मिलेगा, जिनमें वर्तमान के साथ-साथ रिटायर्ड कर्मचारी भी शामिल हैं।

राज्य सरकार द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार, इस बढ़ोतरी के अनुसार सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत वेतन प्राप्त कर रहे कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। जबकि छठे वेतन आयोग के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 5 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

गुजरात सीएमओ ने इस बारे में एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए जानकारी दी, जिसमें उन्होंने कहा कि डीए में 1 जुलाई से होने वाली इस वृद्धि के लिए तीन महीने (जुलाई, अगस्त और सितंबर) के एरियर (बकाया) का भुगतान एक किस्त में किया जाएगा।

महंगाई भत्ते में होने वाली इस बढ़ोतरी का फायदा राज्य सरकार, पंचायत सेवा और अन्य विभागों के कुल 4.69 लाख कर्मचारियों के साथ-साथ लगभग 4.82 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारियों यानी पेंशनभोगियों को भी मिलेगा। इस दौरान राज्य सरकार तीन महीने की बकाया राशि के रूप में कर्मचारियों को कुल 483.24 करोड़ का भुगतान करेगी।

सरकार की तरफ से बताया गया कि डीए में की जा रही इस वृद्धि के बाद वेतन, भत्ते और पेंशन के भुगतान से राज्य सरकार के खजाने पर हर साल 1,932.92 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। उधर मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग को इस कर्मचारी-कल्याण निर्णय के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक आदेश जारी करने के निर्देश भी दिए हैं।

इस बीच, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरित और वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट (VGGS) की सफलता के बाद अभिनव पहल 'वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन' (VGRC) का शुभारंभ किया है। गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) की तरफ से इस बारे में जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, उद्योग मंत्री बलवंतसिंह राजपूत ने घोषणा की कि VGR के पहले संस्करण का उद्घाटन 9 अक्टूबर, 2025 को मेहसाणा में किया जाएगा।

Gujarat News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।