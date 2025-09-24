गुजरात में 17 नई तालुका के गठन को कैबिनेट की मंजूरी, CM पटेल ने बताया इससे होंगे कौन से फायदे

सीएम ने इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्रभाई मोदी के 'विकसित भारत 2047' के विजन को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। नए तालुकाओं के निर्माण से हम स्थानीय स्तर पर विकास को गति देकर आगे बढ़ सकेंगे।

गुजरात सरकार ने प्रशासन के विकेंद्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए प्रदेश में 17 नए तालुकाओं के निर्माण को मंजूरी दे दी। गांधीनगर में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस बारे में फैसला लिया गया। नई तालुकाओं के निर्माण के बाद प्रदेश में ऐसे प्रशासनिक प्रभागों की कुल संख्या 265 हो जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस फैसले को प्रशासनिक सरलीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण फैसला बताया, साथ ही इससे होने वाले फायदे गिनाते हुए कहा कि नई तालुकाओं के बनने से लोगों को छोटे-छोटे कामों के लिए अपने घर से दूर स्थित कार्यालयों में नहीं जाना पड़ेगा, जिससे समय, ऊर्जा और धन तीनों की बचत होगी। उन्होंने कहा कि इससे सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य और शैक्षिक सुविधाओं में भी वृद्धि होगी।

सीएम के अनुसार नए तालुकाओं के निर्माण से राज्य सरकार स्थानीय स्तर पर विकास को गति देकर विकसित गुजरात के निर्माण की दिशा में और तेज गति से आगे बढ़ सकेगी। इस फैसले के बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, 'राज्य मंत्रिमंडल की आज हुई बैठक में गुजरात में 17 नए तालुकाओं के गठन को मंजूरी दी गई है, जो गुजरात में प्रशासनिक सरलीकरण की दिशा में एक बेहद अहम फैसला होगा। नए तालुकाओं के गठन से अब गुजरात में तालुकाओं की संख्या बढ़कर 265 हो जाएगी।'

आगे उन्होंने कहा कि 'इस प्रशासनिक विकेंद्रीकरण से नागरिकों को नजदीक में ही एक नया तालुका मुख्यालय मिलेगा और उन्हें विभिन्न सरकारी सेवाओं के लिए दूर के कार्यालयों में नहीं जाना पड़ेगा। दूरदराज के गांवों से तालुका मुख्यालय आने-जाने में लगने वाले समय, ऊर्जा और धन की बचत होगी। साथ ही, सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य और शैक्षिक सुविधाओं में भी वृद्धि होगी।'

उन्होंने कहा कि 'नए तालुकाओं के गठन से मौजूदा 51 विकासशील तालुकाओं की संख्या में 10 तालुकाओं की वृद्धि होगी और उन्हें विकासशील तालुकाओं को दिए जाने वाले अनुदान का लाभ भी मिलेगा।'

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 'राज्य सरकार 'विकसित गुजरात' के निर्माण द्वारा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्रभाई मोदी के 'विकसित भारत @ 2047' के विजन को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। नए तालुकाओं के निर्माण से हम स्थानीय स्तर पर विकास को गति देकर विकसित गुजरात के निर्माण की दिशा में और तेज गति से आगे बढ़ सकेंगे।