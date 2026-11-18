गुजरात में किसानों के लिए खुशखबरी, सरकार ने रबी सीजन के लिए भी की सहायता देने की घोषणा
मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि इस सहायता का उद्देश्य किसानों पर खेती की लागत का बोझ कम करना, कृषि उत्पादकता बढ़ाना और जनजातीय क्षेत्रों में फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना है।
गुजरात सरकार ने आदिवासी किसानों को रबी फसलों के लिए बीज और उर्वरक के रूप में सहायता देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह सहायता खरीफ सीजन के दौरान 'कृषि विविधीकरण योजना' के तहत दी गई सहायता के अनुसार ही दी जाएगी और इस योजना के अंतर्गत 48,190 किसानों को लाभ मिलेगा।
इस योजना के तहत, जनजातीय क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता बढ़ाने और फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को बीज और उर्वरक किट उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही इस योजना के तहत लाभ पाने वाले किसानों को कृषि प्रशिक्षण, बाजार से जुड़ने की सुविधा और फोन कॉल व संदेशों के जरिए जरूरी मार्गदर्शन भी दिया जाता है।
आदिवासी इलाकों में शुरू हुआ बीज और उर्वरक का वितरण
सीएमओ ने बताया कि 'जनजातीय कल्याण योजना' के अंतर्गत वर्ष 2026-27 के रबी सीजन के लिए भी ‘कृषि विविधीकरण योजना’ को लागू कर दिया गया है। इसके तहत राज्य के उन 14 जिलों में बीज और उर्वरक का वितरण भी शुरू हो गया है, जहां आदिवासी आबादी रहती है। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार वर्ष 2022-23 से, खरीफ सीजन के लिए 'कृषि विविधीकरण योजना' के तहत आदिवासी किसानों को किसी एक फसल के लिए बीज के रूप में सहायता दी जा रही है और अब तक 15.70 लाख जनजातीय किसान इस योजना का लाभ उठा चुके हैं।
एक फसल के लिए उपलब्ध कराई जाती है सरकारी मदद
इस योजना के अंतर्गत निर्धारित फसलों में से चुनी गई किसी एक फसल के खेती एक एकड़ भूमि पर करने के लिए जरूरी बीज और उर्वरक उपलब्ध कराए जाते हैं। इस सहायता का उद्देश्य किसानों पर खेती की लागत का बोझ कम करना, कृषि उत्पादकता बढ़ाना और जनजातीय क्षेत्रों में फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना है।
किसी एक फसल के लिए दी जाएगी निम्न सहायता
प्राप्त जानकारी के अनुसार रबी सीजन के दौरान बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, महीसागर, पंचमहल, दाहोद और छोटा उदेपुर जिलों में, मुख्य फसल के लिए गेहूं, चना या मक्का में से किसी एक के बीज दिए जाएंगे। इसके साथ ही टमाटर, भिंडी और बैंगन के बीज भी मिलेंगे। खाद सहायता के रूप में PROM का 50 किलो का एक बैग, अमोनियम सल्फेट का 50 किलो का एक बैग और NPK कंसोर्टिया की एक बोतल दी जाएगी।
जबकि नर्मदा, भरूच, सूरत, नवसारी, तापी, वलसाड और डांग जिलों में भिंडी, टमाटर, लौकी और खीरा के बीज दिए जाएंगे। साथ ही बैंगन और ब्रोकली के बीज भी मिलेंगे। खाद सहायता के रूप में PROM का 50 किलो का एक बैग, अमोनियम सल्फेट का 50 किलो का एक बैग और NPK कंसोर्टिया की एक बोतल दी जाएगी।
किसी एक फसल के लिए बीज के रूप में दी जा रही मदद: (खरीफ सीजन में)
मूंगफली, सोयाबीन, ज्वार, धान, बैंगन, उड़द, अरहर, रागी (फिंगर मिलेट), भिंडी और बाजरा।
सीएमओ ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाली सरकार ने जनजातीय विकास के लिए कई पहल की हैं और यह योजना भी उन्हीं पहलों में से एक है। उन्होंने बताया कि गुजरात के जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। जनजातीय किसानों को खेती के जरिए अपनी आय बढ़ाने में मदद करने के उद्देश्य से, 'जनजातीय विकास विभाग' कृषि क्षेत्र में कई सहायता योजनाएं लागू करता है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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