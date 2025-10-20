बारिश प्रभावित किसानों को गुजरात सरकार का दिवाली गिफ्ट, 947 करोड़ की मदद का ऐलान
संक्षेप: गुजरात सरकार ने दिवाली के मौके पर बारिश से प्रभावित किसानों के लिए एक बड़े राहत पैकेज की घोषणा की। राज्य सरकार ने अगस्त और सितंबर महीने में भारी बारिश के कारण बर्बाद हुई फसलों के लिए 5 जिलों के किसानों को 947 करोड़ की मदद देने का ऐलान किया है।
गुजरात सरकार ने सोमवार को दिवाली के दिन बारिश प्रभावित किसानों के लिए भारी भरकम राहत पैकेज का ऐलान किया। राज्य सरकार ने अगस्त और सितंबर में भारी बारिश से बर्बाद हुई फसलों के लिए 5 जिलों के किसानों को 947 करोड़ रुपये की राहत पैकेज की घोषणा की। कृषि मंत्री जीतू वघानी ने फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि यह निर्णय मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने लिया है।
कृषि मंत्री जीतू वघानी ने बताया कि सीएम भूपेंद्र पटेल ने बारिश की मार से प्रभावित किसानों के लिए विशेष पैकेज को अंतिम रूप देने के लिए दिवाली पर भी बैठकें कीं। कृषि मंत्री ने कहा कि एसडीआरएफ के प्रावधानों के अनुसार 5 जिलों के किसानों को बर्बाद हुई फसलों के लिए 563 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। इस आर्थिक मदद में गुजरात के बजट से 384 करोड़ रुपये जोड़े गए हैं।
इस तरह कुल 947 करोड़ रुपये की मदद बारिश प्रभावित किसानों को दी जाएगी। गुजरात सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि यह आर्थिक मदद जूनागढ़, पंचमहल, कच्छ, पाटन और वाव-थराड जिलों के 18 तहसीलों के 800 गांवों के प्रभावित किसानों को दी जाएगी। यह आर्थिक सहायता राज्य सरकार की ओर से निर्धारित मानदंडों के अनुसार दी जाएगी।
आर्थिक मदद सिंचित और असिंचित भूमि के लिए प्रति हेक्टेयर अलग-अलग होगी। सामान्य और बागवानी फसलों के लिए भी यह वित्तीय सहायता अलग-अलग होगी। कृषि मंत्री जीतू वघानी ने कहा कि वाव-थराद और पाटन जिलों के निचले इलाकों में भारी बारिश के कारण लंबे समय तक कृषि योग्य भूमि में बार-बार बाढ़ आ जाती है।
कृषि मंत्री जीतू वघानी ने कहा कि समस्या के स्थायी समाधान के लिए विशेष बाढ़ शमन उपायों को लागू करने का निर्णय लिया है। पहली बार इस क्षेत्र के प्रभावित किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए अलग से 2500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि यदि जरूरत होगी तो 5000 करोड़ रुपये या उससे अधिक की आर्थिक मदद का प्रावधान भी किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।