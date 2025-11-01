पीएम मोदी के जन्मस्थान को गुजरात सरकार से मिल रहा खास तोहफा, देश में पहली बार होने जा रहा यह काम
संक्षेप: सरकार इस पार्क को विरासत आधारित विकास और सतत प्रगति के वैश्विक प्रतीक के रूप में विकसित करेगी। अधिकारियों ने कहा कि यह पार्क एक अद्वितीय पर्यटन स्थल के रूप में भी उभरेगा। क्योंकि यहां आने वाले लोगों को यहां असली ग्रामीण जीवन का अनुभव करने का मौका मिलेगा।
बेसहारा व आवारा पशुओं की समस्या के स्थायी समाधान के लिए गुजरात सरकार ने नया तरीका खोज निकाला है और वह इसके लिए 'वृंदावन गौचर पार्क' की स्थापना करने जा रही है। इस दौरान राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मस्थान वडनगर में देश का पहला ‘वृंदावन गौचर पार्क’ विकसित करने का फैसला लिया है। अधिकारियों ने बताया कि यह प्रोजेक्ट राज्य सरकार की 'अनंत अनादि वडनगर' पहल का हिस्सा है और इसके तहत वडनगर के अमरथोल क्षेत्र में गौरीकुंड के पास पहला 'वृंदावन गौचर पार्क' विकसित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इससे ना केवल आवारा पशुओं की समस्या का स्थायी समाधान होगा, बल्कि साथ ही आधुनिक ग्रामीण नवाचार को भी बढ़ावा मिलेगा।
इस बारे में जानकारी देते राज्य सरकार के सूचना विभाग ने बताया कि इस गौचर पार्क को बनाने की लागत करीब 15 करोड़ रुपए आएगी, और इस परियोजना का उद्देश्य विरासत, संस्कृति, पर्यटन और स्थिरता का मिश्रण करते हुए गौ-आधारित ग्रामीण विकास का एक वैश्विक मॉडल तैयार करना है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुजरात शहरी विकास कंपनी (GUDC) इस परियोजना के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगी, जो नगरपालिका और जिला स्तर पर समन्वय करेगी।
अधिकारियों ने उम्मीद जताई कि आगे जाकर यह पार्क एक अद्वितीय पर्यटन स्थल के रूप में भी उभरेगा। क्योंकि यहां आने वाले लोगों को यहां असली ग्रामीण जीवन का अनुभव करने का मौका मिलेगा। इस दौरान यहां आने वाले मेहमान यहां पर ग्रामीण जीवन, स्थानीय हस्तशिल्प, पारंपरिक व्यंजनों और पर्यावरण-अनुकूल कृषि पद्धतियों का अनुभव करेंगे। उन्होंने बताया कि इस परियोजना की परिकल्पना संस्कृति, अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी के संगम के रूप में की गई है, जो प्रधानमंत्री मोदी के 'ग्रामोदय से भारत उदय' के दृष्टिकोण के अनुरूप है।
इस पार्क में गौधन के लिए समर्पित चरागाह भूमि, जल आपूर्ति प्रणाली, एक पशु चिकित्सालय, एक दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र और निगरानी के लिए सीसीटीवी की सुविधा होगी। वृंदावन गौचर पार्क को केवल एक पारंपरिक गौशाला के रूप में ही विकसित नहीं किया गया है, बल्कि एक ग्रामीण नवाचार केंद्र के रूप में भी डिजाइन किया गया है, जहां गौ-आधारित अनुसंधान, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन और टिकाऊ कृषि पद्धतियों का प्रदर्शन किया जाएगा।
अधिकारियों ने बताया कि इस पार्क परियोजना के जरिए मवेशियों के स्वास्थ्य में सुधार, दुग्ध उत्पादकता बढ़ाने और डेयरी व पशु चिकित्सा सेवाओं तथा परिवहन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। डेयरी सहकारी समितियों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी ग्रामीण आय को बढ़ावा देने और स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने में मदद करेगी। उन्होंने कहा कि वृंदावन गौचर पार्क का उद्देश्य वडनगर को विरासत आधारित विकास और सतत प्रगति के वैश्विक प्रतीक के रूप में परिवर्तित करना है।
