गुजरात सरकार ने किसानों दी गुड न्यूज, बेमौसम बारिश से नुकसान के लिए जारी करेगी राहत पैकेज
संक्षेप: गुजरात में बैमौसम बारिश की मार झेल रहे किसानों के लिए थोड़ी राहत की खबर है। सीएम भूपेंद्र पटेल ने कहा कि उनकी सरकार राज्य में बेमौसम बारिश के कारण फसल नुकसान झेलने वाले किसानों के लिए जल्द ही राहत पैकेज की घोषणा करेगी।
गुजरात में बैमौसम बारिश की मार झेल रहे किसानों के लिए थोड़ी राहत की खबर है।मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि उनकी सरकार राज्य में बेमौसम बारिश के कारण फसल नुकसान झेलने वाले किसानों के लिए जल्द ही राहत पैकेज की घोषणा करेगी। प्रशासन ने फसल नुकसान की समीक्षा और सर्वे का काम तेजी से शुरू कर दिया है।
सीएम भूपेंद्र पटेल ने रविवार को अपने सोशल मीडिया हैंडल 'एक्स' पर एक पोस्ट में लिखा, ''पिछले कुछ दिनों में राज्य के विभिन्न जिलों में हुई बेमौसम बारिश के कारण किसानों की खड़ी फसलों को भारी नुकसान हुआ है। प्राकृतिक आपदा की इस अप्रत्याशित आपदा में राज्य सरकार पूरी सहानुभूति के साथ किसानों के साथ खड़ी है।''
मुख्यमंत्री ने आगे कहा, ''राज्य के मंत्रियों ने किसानों का हालचाल जानने के लिए विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया है। प्रशासन द्वारा फसलों को हुए नुकसान की समीक्षा और सर्वेक्षण का काम बहुत तेजी से किया गया है। मैं इस संबंध में मंत्रियों और अधिकारियों के साथ लगातार समन्वय कर रहा हूं।''
सीएम पटेल ने कहा, ''देश की जनता के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राज्य सरकार किसानों को इस नुकसान से निपटने में मदद के लिए जल्द ही राहत पैकेज की घोषणा करेगी।''
