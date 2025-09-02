गुजरात सरकार ने फिर घटाई बिजली की कीमत, अब कितनी होगी बचत

गुजरात में एक बार फिर बिजली कीमत में कटौती की गई है। ऊर्जा मंत्री कनूभाई देसाई ने कहा है कि राज्य सरकार ने फ्यूल सरचार्ज में 15 पैसे प्रति यूनिट कमी करने का फैसला किया है।

गुजरात में एक बार फिर बिजली कीमत में कटौती की गई है। ऊर्जा मंत्री कनूभाई देसाई ने कहा है कि राज्य सरकार ने फ्यूल सरचार्ज में 15 पैसे प्रति यूनिट कमी करने का फैसला किया है। नई दरें जुलाई 2025 से ही लागू होंगी। इस कटौती के बाद उपभोक्ताओं को प्रति 100 यूनिट करीब 15 रुपये कम खर्च करने होंगे।

मंत्री ने बताया कि यह कटौती सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए की गई है। अब उन्हें 2.30 रुपये प्रति यूनिट फ्यूल सरचार्ज देना होगा। गुजरात इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमिशन (GERC) की ओर से किसी तरह के बदलाव लागू किए जाने तक यह दर रहेगी। कीमतों में कटौती से राज्य के 1.75 करोड़ उपभोक्ताओं को फायदा मिलने की उम्मीद है। मंत्री ने कहा कि जुलाई से सितंबर 2025 के बीच उपभोक्ताओं को बिजली बिल पर 400 करोड़ रुपये कम खर्च करने होंगे।

गौरतलब है कि जनवरी 2024 में गुजरात सरकार ने फ्यूल सरचार्ज में 50 पैसे प्रति यूनिट की कटौती करते हुए इसे 3.35 रुपये प्रति यूनिट से घटाकर 2.85 रुपये कर दिया था। इसके बाद अक्टूबर 2024 में 40 पैसे प्रति यूनिट की और कटौती करते हुए 2.45 रुपये प्रति यूनिट किया था।