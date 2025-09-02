gujarat government reduces electricity fuel surcharge गुजरात सरकार ने फिर घटाई बिजली की कीमत, अब कितनी होगी बचत, Gujarat Hindi News - Hindustan
गुजरात सरकार ने फिर घटाई बिजली की कीमत, अब कितनी होगी बचत

गुजरात में एक बार फिर बिजली कीमत में कटौती की गई है। ऊर्जा मंत्री कनूभाई देसाई ने कहा है कि राज्य सरकार ने फ्यूल सरचार्ज में 15 पैसे प्रति यूनिट कमी करने का फैसला किया है।

Sudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, गांधीनगरTue, 2 Sep 2025 05:04 PM
गुजरात में एक बार फिर बिजली कीमत में कटौती की गई है। ऊर्जा मंत्री कनूभाई देसाई ने कहा है कि राज्य सरकार ने फ्यूल सरचार्ज में 15 पैसे प्रति यूनिट कमी करने का फैसला किया है। नई दरें जुलाई 2025 से ही लागू होंगी। इस कटौती के बाद उपभोक्ताओं को प्रति 100 यूनिट करीब 15 रुपये कम खर्च करने होंगे।

मंत्री ने बताया कि यह कटौती सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए की गई है। अब उन्हें 2.30 रुपये प्रति यूनिट फ्यूल सरचार्ज देना होगा। गुजरात इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमिशन (GERC) की ओर से किसी तरह के बदलाव लागू किए जाने तक यह दर रहेगी। कीमतों में कटौती से राज्य के 1.75 करोड़ उपभोक्ताओं को फायदा मिलने की उम्मीद है। मंत्री ने कहा कि जुलाई से सितंबर 2025 के बीच उपभोक्ताओं को बिजली बिल पर 400 करोड़ रुपये कम खर्च करने होंगे।

गौरतलब है कि जनवरी 2024 में गुजरात सरकार ने फ्यूल सरचार्ज में 50 पैसे प्रति यूनिट की कटौती करते हुए इसे 3.35 रुपये प्रति यूनिट से घटाकर 2.85 रुपये कर दिया था। इसके बाद अक्टूबर 2024 में 40 पैसे प्रति यूनिट की और कटौती करते हुए 2.45 रुपये प्रति यूनिट किया था।

उदाहरण के लिए, यदि 100 यूनिट बिजली की खपत होती है तो मौजूदा फ्यूल सरचार्ज 2.45 रुपये प्रति यूनिट की दर से 245 रुपये होता है। 15 पैसे की कमी के बाद यह दर 2.30 रुपये प्रति यूनिट हो जाएगी, यानी सरचार्ज 230 रुपये होगा। इस तरह 100 यूनिट पर 15 रुपये की बचत होगी। यदि आपकी खपत 200 यूनिट है तो 30 रुपये और 300 यूनिट पर 45 रुपये कम खर्च करने होंगे।

