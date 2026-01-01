नए साल पर गुजरात सरकार का गिफ्ट, 49 IAS और 14 IPS अफसरों का कर दिया प्रमोशन

संक्षेप: बीजेपी सरकार ने 49 IAS और 14 IPS अफसरों का प्रमोशन कर दिया है। 49 IAS अधिकारियों में कुछ को एपेक्स स्केल, कुछ को हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड प्रमोशन मिला है। IPS अधिकारियों में (DGP), अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADGP), पुलिस महानिरीक्षक (IGP) शामिल हैं जिनका प्रमोशन किया गया है।

साल 2026 के पहले दिन गुजरात की भूपेंद्र सरकार ने प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों को बड़ा तोहफा दिया है। बीजेपी सरकार ने 49 IAS और 14 IPS अफसरों का प्रमोशन कर दिया है। 49 IAS अधिकारियों में कुछ को एपेक्स स्केल, कुछ को हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड प्रमोशन मिला है। IPS अधिकारियों में (DGP), अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADGP), पुलिस महानिरीक्षक (IGP) शामिल हैं जिनका प्रमोशन किया गया है।

नए साल की शुरुआत के साथ ही गुजरात सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारियों के लिए पदोन्नति (प्रमोशन) की घोषणा की है। सरकार ने पांच IAS अधिकारियों को एपेक्स स्केल (Apex Scale), दो अधिकारियों को हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड (HAG) और सात अधिकारियों को सुपर टाइम स्केल में प्रमोट किया है। इसके अलावा, 13 IAS अधिकारियों को सिलेक्शन ग्रेड, 12 को जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड और 10 अधिकारियों को सीनियर टाइम स्केल में पदोन्नति दी गई है।

गुजरात सरकार ने इसके अलावा भारतीय पुलिस सेवा (IPS) कैडर में एक बड़ा फेरबदल करते हुए विभिन्न रैंकों के 14 अधिकारियों की पदोन्नति (प्रमोशन) की घोषणा की है। ये प्रमोशन तुरंत प्रभाव से लागू होंगे। पदोन्नति पाने वालों में पुलिस महानिदेशक (DGP), अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADGP), पुलिस महानिरीक्षक (IGP) और पुलिस उप महानिरीक्षक (DIG) रैंक के अधिकारी शामिल हैं। इसके अलावा, जो अधिकारी वर्तमान में केंद्र सरकार या अन्य राज्यों में डेपुटेशन (प्रतिनियुक्ति) पर तैनात हैं, उन्हें भी नियमों के अनुसार 'प्रोफार्मा प्रमोशन' (सांकेतिक पदोन्नति) दी गई है।