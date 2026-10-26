गुजरात के ये चार जिले घोषित हुए सूखा प्रभावित, किसानों की मदद करेगी सरकार
जिन किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं, उन्हें राज्य सरकार उन (राज्य आपदा मोचन कोष) के तहत दो हेक्टेयर तक के लिए प्रति हेक्टेयर 8,500 रुपए की दर से सहायता देगी।
गुजरात सरकार ने सोमवार को देवभूमि द्वारका, कच्छ, जामनगर और पोरबंदर जिलों को सूखा प्रभावित घोषित किया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि राज्य से मानसून के चले जाने के बाद, केंद्र के दिशानिर्देशों के अनुसार (इन जिलों को) सूखा (प्रभावित) घोषित करने का निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि सूखे पर केंद्र के 2016 के दिशानिर्देशों के अनुसार यह घोषणा छह महीने के लिए प्रभावी होगी।
पटेल ने कहा, इस मानसून में राज्य में 89 प्रतिशत बारिश हुई। हालांकि, देवभूमि द्वारका, कच्छ, जामनगर और पोरबंदर (जिलों) में बहुत कम बारिश हुई है, इसलिए इन चार जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मुश्किल की इस घड़ी में किसानों के साथ खड़ी है।
किसानों को 8,500 रुपए की दर से मदद
उन्होंने कहा, जिन किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं, उन्हें राज्य सरकार उन (राज्य आपदा मोचन कोष) के तहत दो हेक्टेयर तक के लिए प्रति हेक्टेयर 8,500 रुपए की दर से सहायता देगी। राज्य सरकार ने पहले ही दो रुपए प्रति किलो की रियायती दर पर चारा उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चारे का पर्याप्त भंडार है।
उन्होंने कहा, गुजरात सरकार पशुओं के रखरखाव के लिए पशुशालाओं को प्रति पशु 80 रुपये प्रदान करेगी। वह प्रभावित जिलों में विकसित भारत - रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) के तहत 150 दिनों का रोजगार भी प्रदान करेगी। यह योजना एक नवंबर से लागू होगी। पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार हमेशा किसानों एवं लोगों के साथ खड़ी रहेगी तथा उनके पक्ष में निर्णय लेगी।
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अदिति शर्मा
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