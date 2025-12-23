गुजरात सरकार ने किया प्रशासनिक फेरबदल, 26 सीनियर IAS अधिकारियों को किया यहां से वहां
मुख्यमंत्री की अतिरिक्त प्रधान सचिव अवंतिका सिंह अखुला का तबादला गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के पद पर कर दिया गया है। वहीं पंचायत, ग्रामीण आवास और ग्रामीण विकास विभाग में प्रधान सचिव मिलिंद तोरवाने को शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव के पद पर भेज दिया गया है।
गुजरात में हुए एक बड़े प्रशासनिक फेरबदल में मंगलवार को राज्य सरकार ने 25 IAS अधिकारियों का तबादला कर दिया। इस दौरान नई पदस्थापना के अंतर्गत संजीव कुमार को मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। साथ ही उन्हें राज्य के गृह विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। साथ ही केंद्र सरकार से लौटने पर अजय कुमार को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का सचिव नियुक्त किया गया है, साथ ही उन्हें गुजरात मैरीटाइम बोर्ड के CEO का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है।
इस बारे में राज्य सरकार की तरफ से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि वन और पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव संजीव कुमार का तबादला कर उन्हें CMO (मुख्यमंत्री कार्यालय) में मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है, साथ ही अगले आदेश तक वह गृह विभाग के प्रधान सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे।
इसके अलावा विक्रांत पांडे जो मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव के रूप में काम कर रहे थे, उन्हें सूचना और प्रसारण विभाग में सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी सौंप दिया गया है। बंदरगाह और परिवहन विभाग के प्रधान सचिव आरसी मीना का स्थानांतरण कृषि, किसान कल्याण और सहकारिता विभाग के प्रधान सचिव के पद पर कर दिया गया है।
उधर मुख्यमंत्री की अतिरिक्त प्रधान सचिव अवंतिका सिंह अखुला का तबादला गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के पद पर कर दिया गया है। वहीं पंचायत, ग्रामीण आवास और ग्रामीण विकास विभाग में सरकार के प्रधान सचिव मिलिंद तोरवाने का स्थानांतरण शिक्षा विभाग (प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा) के प्रधान सचिव के पद पर कर दिया गया है। स्टेट टैक्स के मुख्य आयुक्त राजीव टोपनो का ट्रांसफर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में प्रधान सचिव के पद पर कर दिया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री कार्यालय में IAS अधिकारियों का ट्रांसफर इसलिए जरूरी हो गया था क्योंकि वरिष्ठ IAS अधिकारी एमके दास, जो मुख्यमंत्री के सचिव थे, को हाल ही में गुजरात सरकार का मुख्य सचिव नियुक्त कर दिया गया था।
