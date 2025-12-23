Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगुजरात न्यूज़Gujarat government carried out an administrative reshuffle, transferring 26 senior IAS officers
गुजरात सरकार ने किया प्रशासनिक फेरबदल, 26 सीनियर IAS अधिकारियों को किया यहां से वहां

गुजरात सरकार ने किया प्रशासनिक फेरबदल, 26 सीनियर IAS अधिकारियों को किया यहां से वहां

संक्षेप:

मुख्यमंत्री की अतिरिक्त प्रधान सचिव अवंतिका सिंह अखुला का तबादला गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के पद पर कर दिया गया है। वहीं पंचायत, ग्रामीण आवास और ग्रामीण विकास विभाग में प्रधान सचिव मिलिंद तोरवाने को शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव के पद पर भेज दिया गया है।

Dec 23, 2025 10:42 pm ISTSourabh Jain पीटीआई, गांधी नगर, गुजरात
share Share
Follow Us on

गुजरात में हुए एक बड़े प्रशासनिक फेरबदल में मंगलवार को राज्य सरकार ने 25 IAS अधिकारियों का तबादला कर दिया। इस दौरान नई पदस्थापना के अंतर्गत संजीव कुमार को मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। साथ ही उन्हें राज्य के गृह विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। साथ ही केंद्र सरकार से लौटने पर अजय कुमार को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का सचिव नियुक्त किया गया है, साथ ही उन्हें गुजरात मैरीटाइम बोर्ड के CEO का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

इस बारे में राज्य सरकार की तरफ से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि वन और पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव संजीव कुमार का तबादला कर उन्हें CMO (मुख्यमंत्री कार्यालय) में मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है, साथ ही अगले आदेश तक वह गृह विभाग के प्रधान सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे।

इसके अलावा विक्रांत पांडे जो मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव के रूप में काम कर रहे थे, उन्हें सूचना और प्रसारण विभाग में सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी सौंप दिया गया है। बंदरगाह और परिवहन विभाग के प्रधान सचिव आरसी मीना का स्थानांतरण कृषि, किसान कल्याण और सहकारिता विभाग के प्रधान सचिव के पद पर कर दिया गया है।

उधर मुख्यमंत्री की अतिरिक्त प्रधान सचिव अवंतिका सिंह अखुला का तबादला गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के पद पर कर दिया गया है। वहीं पंचायत, ग्रामीण आवास और ग्रामीण विकास विभाग में सरकार के प्रधान सचिव मिलिंद तोरवाने का स्थानांतरण शिक्षा विभाग (प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा) के प्रधान सचिव के पद पर कर दिया गया है। स्टेट टैक्स के मुख्य आयुक्त राजीव टोपनो का ट्रांसफर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में प्रधान सचिव के पद पर कर दिया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री कार्यालय में IAS अधिकारियों का ट्रांसफर इसलिए जरूरी हो गया था क्योंकि वरिष्ठ IAS अधिकारी एमके दास, जो मुख्यमंत्री के सचिव थे, को हाल ही में गुजरात सरकार का मुख्य सचिव नियुक्त कर दिया गया था।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Gujarat News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।