नशे के खिलाफ गुजरात सरकार का बड़ा कदम, रोलिंग पेपर्स, स्मोकिंग कोन्स पर बैन

गुजरात में युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। गुजरात सरकार ने राज्य भर में रोलिंग पेपर्स, स्मोकिंग कोन्स, पैकेज्ड रोलिंग किट और इसी तरह की अन्य वस्तुओं की बिक्री, भंडारण, वितरण, विज्ञापन, प्रचार और प्रदर्शन पर रोक लगा दी है।

Dec 16, 2025 09:16 pm IST
गुजरात में युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। गुजरात सरकार ने राज्य भर में रोलिंग पेपर्स, स्मोकिंग कोन्स, पैकेज्ड रोलिंग किट और इसी तरह की अन्य चीजों की बिक्री, भंडारण, वितरण, विज्ञापन, प्रचार और प्रदर्शन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।

जानकारी के मुताबिक ये रोक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163(2) और 163(3) के तहत लगाई गई है। गृह विभाग द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, इन उत्पादों में टाइटेनियम ऑक्साइड, पोटेशियम नाइट्रेट, कृत्रिम रंग और क्लोरीन ब्लीच जैसे जहरीले पदार्थ पाए गए हैं, जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक हैं।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से पूरे गुजरात में लागू हो गया है, जिसके तहत राज्य के सभी पान पार्लरों, चाय की दुकानों और किराने की दुकानों को इन चीजों की बिक्री तुरंत बंद करने का निर्देश दिया गया है।

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक आदेश में यह भी कहा गया है कि सोशल मीडिया पोस्ट, विज्ञापन और अन्य संदेशों के माध्यम से इन चीजों का इस्तेमाल सिगरेट, हुक्का और अन्य नशीले पदार्थों के सेवन के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है।

आदेश में आगे कहा गया है कि प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले किसी भी शख्स के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

