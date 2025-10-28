Hindustan Hindi News
गुजरात को मिला नया मुख्य सचिव, जानिए कौन हैं IAS मनोज कुमार दास

गुजरात को मिला नया मुख्य सचिव, जानिए कौन हैं IAS मनोज कुमार दास

संक्षेप: मनोज कुमार दास (IAS, 1990 बैच) का तबदला कर उन्हें मुख्य सचिव का पद दे दिया गया है। वह 31 अक्टूबर की दोपहर से इस पद को संभाल लेंगे। मनोज कुमार वर्तमान मुख्य सचिव पंकज जोशी का स्थान लेंगे,जो उसी तारीख को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

Tue, 28 Oct 2025 02:48 PMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, अहमदाबाद
गुजरात को आज नया मुख्य सचवि मिल गया है। सरकार के आदेश के मुताबिक,आईएएस मनोज कुमार दास को प्रदेश का नया चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) की ओर से जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार,मनोज कुमार दास (IAS, 1990 बैच) का तबदला कर उन्हें मुख्य सचिव का पद दे दिया गया है। वह 31 अक्टूबर की दोपहर से इस पद को संभाल लेंगे। मनोज कुमार वर्तमान मुख्य सचिव पंकज जोशी का स्थान लेंगे,जो उसी तारीख को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

कौन हैं आईएएस मनोज कुमार दास?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार,नए मुख्य सचिव मनोज दास एक वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं, जिन्हें लोक प्रशासन में तीन दशकों से अधिक की सेवा का अनुभव है। वह IIT खड़गपुर से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग स्नातक हैं। उन्होंने अपने सिविल सेवा करियर की शुरुआत वडोदरा में जिला विकास अधिकारी के रूप में की और गुजरात भर में कई प्रमुख प्रशासनिक पदों पर कार्य किया।

मनोज दास वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत हैं। इन वर्षों में दास ने कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है, जिनमें भारत सरकार के गृह मंत्रालय में निदेशक और उप सचिव; वडोदरा और सूरत के नगर आयुक्त; गुजरात राज्य पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (GSPC) के संयुक्त प्रबंध निदेशक और उद्योग और खान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शामिल हैं।

खूब बटोरी सुर्खियां

गुजरात समाचार में छपी रिपोर्ट के अनुसार,इन भूमिकाओं के दौरान उन्होंने कई सुधार पेश किए जिनके लिए उन्हें व्यापक प्रशंसा मिली, जिनमें आठ राष्ट्रीय पुरस्कार और ग्रामीण विकास में उनके योगदान के लिए गुजरात के राज्यपाल से सम्मान शामिल है। उद्योग और खान विभाग के प्रमुख के रूप में मनोज कुमार दास ने व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देकर और औद्योगिक नीति 2020 को लॉन्च करके गुजरात के औद्योगिक विकास को चलाने में मुख्य भूमिका निभाई। इस नीति को वैश्विक निवेश आकर्षित करने के लिए आठ विदेशी भाषाओं में अनुवादित किया गया था। वह 20 दिसंबर 2026 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं।

