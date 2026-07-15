सूरत में बाढ़ प्रभावित कारोबारियों के लिए पैकेज की घोषणा, मिलेगी इतनी राशि; लॉरी और रेहड़ी वालों का भी रखा ध्यान
राज्य सरकार की तरफ से भारी बारिश से प्रभावित लॉरी/रेहड़ी, छोटे केबिन और बड़े केबिन वालों को नकद सहायता दी जाएगी। पिछली तिमाही का GST रिटर्न भरने वालों को 1 लाख रुपए की नकद सहायता दी जाएगी। इसके अलावा, GST भरने वाले व्यापारियों को स्लैब के हिसाब से लोन दिया जाएगा।
गुजरात की राजधानी गांधीनगर में बुधवार को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें सूरत में बीते हफ्ते (6 और 7 जुलाई) बने बाढ़ जैसे हालातों से प्रभावित व्यापारियों और कारोबारियों के लिए पुनर्वास सहायता पैकेज की घोषणा की गई। इस पैकेज के अंतर्गत भारी बारिश से प्रभावित दुकानदारों व व्यापारियों के लिए 1 लाख रुपए तक की एकमुश्त आर्थिक सहायता, लोन पर ब्याज सब्सिडी और रिहायशी व कमर्शियल प्रॉपर्टी पर एक साल के लिए म्युनिसिपल प्रॉपर्टी टैक्स माफ करना शामिल है। पैकेज की घोषणा में राज्य सरकार ने केवल बड़े दुकानदारों या व्यापारियों का ही ध्यान नहीं रखा है, बल्कि सड़क किनारे ठेला लगाने वालों, हाथगाड़ी मालिकों और छोटी व बड़ी केबिन के मालिकों के लिए भी मुआवजे की घोषणा की है।
राज्य सरकार की योजना के अनुसार योग्य लाभार्थियों को सर्वे के नतीजों, तस्वीरों, वीडियो और दूसरे सबूतों के आधार पर नुकसान का आकलन करने के बाद मुआवजा दिया जाएगा। इस बारे में गांधीनगर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने जानकारी देते हुए कहा, 'सरकार ने सूरत में व्यापारियों और कारोबारियों को अपना कारोबार फिर से शुरू करने में मदद करने के लिए कैबिनेट बैठक में इस पैकेज को मंजूरी दी।' उन्होंने बताया कि बैठक में सड़क किनारे ठेला लगाने वालों, हाथगाड़ी मालिकों और छोटे व बड़े केबिन के मालिकों को भी एकमुश्त नकद सहायता देने पर फैसला लिया गया ताकि प्रभावित इलाकों में छोटे कारोबार फिर से शुरू हो सकें।
रेहड़ी व केबिन चलाने वाले को मिलेंगे इतने रुपए
बैठक में सरकार ने लॉरी या हाथगाड़ी चलाने वालों को 7,500 रुपए देने का फैसला किया, जबकि 40 फीट तक के छोटे केबिन के मालिकों को 25,000 रुपए और 40 फीट से बड़े केबिन के मालिकों को 50,000 रुपए देने की निर्णय लिया। इस बारे में जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि पक्की दुकानों वाले और पिछली तिमाही के लिए GST रिटर्न भरने वाले दुकान मालिकों को 1,00,000 रुपए की सहायता दी जाएगी।
GST भरने वाले व्यापारियों को लोन पर मिलेगी सब्सिडी
इसके अलावा बारिश से प्रभावित उन कारोबारी प्रतिष्ठानों और पक्की दुकान वालों को बैंक और वित्तीय संस्थानों की तरफ से लोन भी दिया जाएगा, जिनके मालिकों ने पिछली तिमाही के लिए GST रिटर्न भरा है। इसके तहत 7.5 लाख रुपए तक के मासिक टर्नओवर (पिछली तिमाही के GST रिटर्न के अनुसार) वाली पक्की दुकानें 20 लाख रुपए तक के टर्म लोन पर 3 साल के लिए 7% ब्याज सब्सिडी और अधिकतम 5 लाख रुपए की सब्सिडी के लिए पात्र होंगी। 7.5 लाख रुपए से 15 लाख रुपए के बीच मासिक टर्नओवर वाली पक्की दुकानें 25 लाख रुपए तक के टर्म लोन पर 3 साल के लिए 7% ब्याज सब्सिडी और अधिकतम 8 लाख रुपए की सब्सिडी के लिए पात्र होंगी।
3 साल के लिए ब्याज पर मिलेगी 7% की सब्सिडी
15 लाख रुपए से ज्यादा मासिक टर्नओवर वाली पक्की दुकानें 30 लाख रुपए तक के टर्म लोन पर 3 साल के लिए 7% ब्याज सब्सिडी और अधिकतम 10 लाख रुपए की सब्सिडी के लिए पात्र होंगी। इसमें यह भी कहा गया है कि उन्हें 30 सितंबर, 2026 तक तय फॉर्मेट में संबंधित सूरत म्युनिसिपल कमिश्नर, मामलातदार या नगरपालिका के मुख्य अधिकारी के पास आवेदन जमा करना होगा।
सालभर का प्रॉपर्टी टैक्स भी रहेगा माफ
इसके अलावा एक अन्य राहत देते हुए गुजरात सरकार ने सूरत शहर में बाढ़ से प्रभावित रिहायशी और कमर्शियल इलाकों के लिए एक साल का प्रॉपर्टी टैक्स (संपत्ति कर) भी माफ करने का फैसला किया है। संघवी ने कहा कि बाढ़ का पानी उतरने के बाद सभी प्रभावित इलाकों में साफ-सफाई का काम किया गया, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए मेडिकल कैंप लगाए गए और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और राज्य सरकार दोनों ने तुरंत कार्रवाई की।
अबतक बांटे जा चुके 13.15 करोड़ रुपए
सरकार ने बताया कि अब तक 19,256 परिवारों को नकद मदद और 39,237 लोगों को नकद राहत दी जा चुकी है, जिसके तहत कुल 13.15 करोड़ रुपए बांटे गए हैं।
बता दें कि 6 और 7 जुलाई को सूरत में हुई भारी बारिश की वजह से क्रीक के आस-पास के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए थे। शहर की क्रीक के आस-पास के इलाकों जैसे रांदेर, लिंबायत, वराछा और अन्य जगहों पर दुकानें और घर पानी में डूब गए, जिससे बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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