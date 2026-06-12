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गुजरात सरकार का बड़ा ऐलान, अहमदाबाद प्लेन क्रैश वाले हॉस्टल के लिए 547 करोड़; क्या बनेगा

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, अहमदाबाद
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गुजरात सरकार ने अहमदाबाद प्लेन हादसे में टूट गए हॉस्टल की जगह को फिर से बनाने के लिए 547 करोड़ रुपए का ऐलान किया है। इस जगह फिर से सरकार कई चीजें बनाने जा रही है।

गुजरात सरकार का बड़ा ऐलान, अहमदाबाद प्लेन क्रैश वाले हॉस्टल के लिए 547 करोड़; क्या बनेगा

बीते साल 12 जून को गुजरात के अहमदाबाद में दर्दनाक हादसा हुआ। इस हादसे में 260 लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे में प्लेन एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर गिरा था, जिससे काफी नुकसान पहुंचा था। अब गुजरात सरकार ने उस जल चुके कैंपस के हिस्से को फिर से बनाने के लिए 547 करोड़ रुपए की एक योजना का ऐलान किया है। इस योजना के तहत कैंपस के उस हिस्से को फिर से बनाया जाएगा।

क्या बोले प्रफुल्ल पानसेरिया

इस मामले की जानकारी देते हुए गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल्ल पानसेरिया ने पहले हादसे में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उन्होंने कि हमारी सरकार इस त्रासदी के निशान को विकास के संकल्प में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि हादसे वाले इस जगह को शिक्षा और स्वास्थ्य के केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। पानसेरिया ने कहा कि यह कैंपस हेल्थकेयर में एक नए युग की शुरुआत करेगा और मेडिकल छात्रों के लिए एक नई उम्मीद बनकर सामने आएगा। पानसेरिया ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि इस त्रासदी के दाग को मिटाने और एक अत्याधुनिक हेल्थकेयर और शैक्षणिक सुविधा वाला कैंपस बनाने के लिए गुजरात सरकार कुल 547 करोड़ रुपए खर्च करेगी।

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क्या-क्या बनेगा

बता दें कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा चलाए जाने वाला नया मेंटल कैंपस, असारवा सिविल अस्पताल के पास है। यह कैंपस कुल 1 लाख 71 हजार वर्ग मीटर के एक बड़े इलाके में फैला हुआ है। एयर इंडिया विमान हादसे के पहले कैंपस की 14470 वर्ग मीटर जमीन पर रिहायशी और हॉस्टल की बिल्डिंगें बनी थीं। इस जगह टीचिंग स्टाफ क्वार्टर के 6 ब्लॉक एक पांच मंजिला बिल्डिंग भी बनी थी, जिसमें 120 थ्री बीएचके फ्लैट्स थे। नॉन टीचिंग क्वार्टर ब्लॉक में भी 6 ब्लॉक थे। इसमें चार मंजिला इमारत में भी 120 टू बीएचके फ्लैट्स थे। यूजी हॉस्टल के दो ब्लॉक में 364 कमरे थे। इस योजना का तहत अब लगभग 800 छात्रों के लिए डाइनिंग सुविधा बनाई जाएगी, जिसमें करीब 10 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

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बता दें कि बीते साल 12 जून को बोइंग 737 ड्रीमलाइनर कैंपस के ऊपर क्रैश हुआ, जिससे हॉस्टल और मेस को काफी नुकसान पहुंचा था। यह फ्लाइट कैंटीन की अतुल्यम बिल्डिंग से टकराई थी, जिसमें 4 हॉस्टल की इमारतों को काफी नुकसान पहुंचा था। अब इस त्रासदी के निशान को खत्म करके यहां फिर से सरकार नया करने जा रही है।

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मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


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आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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