गुजरात सरकार का बड़ा ऐलान, अहमदाबाद प्लेन क्रैश वाले हॉस्टल के लिए 547 करोड़; क्या बनेगा
गुजरात सरकार ने अहमदाबाद प्लेन हादसे में टूट गए हॉस्टल की जगह को फिर से बनाने के लिए 547 करोड़ रुपए का ऐलान किया है। इस जगह फिर से सरकार कई चीजें बनाने जा रही है।
बीते साल 12 जून को गुजरात के अहमदाबाद में दर्दनाक हादसा हुआ। इस हादसे में 260 लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे में प्लेन एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर गिरा था, जिससे काफी नुकसान पहुंचा था। अब गुजरात सरकार ने उस जल चुके कैंपस के हिस्से को फिर से बनाने के लिए 547 करोड़ रुपए की एक योजना का ऐलान किया है। इस योजना के तहत कैंपस के उस हिस्से को फिर से बनाया जाएगा।
क्या बोले प्रफुल्ल पानसेरिया
इस मामले की जानकारी देते हुए गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल्ल पानसेरिया ने पहले हादसे में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उन्होंने कि हमारी सरकार इस त्रासदी के निशान को विकास के संकल्प में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि हादसे वाले इस जगह को शिक्षा और स्वास्थ्य के केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। पानसेरिया ने कहा कि यह कैंपस हेल्थकेयर में एक नए युग की शुरुआत करेगा और मेडिकल छात्रों के लिए एक नई उम्मीद बनकर सामने आएगा। पानसेरिया ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि इस त्रासदी के दाग को मिटाने और एक अत्याधुनिक हेल्थकेयर और शैक्षणिक सुविधा वाला कैंपस बनाने के लिए गुजरात सरकार कुल 547 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
क्या-क्या बनेगा
बता दें कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा चलाए जाने वाला नया मेंटल कैंपस, असारवा सिविल अस्पताल के पास है। यह कैंपस कुल 1 लाख 71 हजार वर्ग मीटर के एक बड़े इलाके में फैला हुआ है। एयर इंडिया विमान हादसे के पहले कैंपस की 14470 वर्ग मीटर जमीन पर रिहायशी और हॉस्टल की बिल्डिंगें बनी थीं। इस जगह टीचिंग स्टाफ क्वार्टर के 6 ब्लॉक एक पांच मंजिला बिल्डिंग भी बनी थी, जिसमें 120 थ्री बीएचके फ्लैट्स थे। नॉन टीचिंग क्वार्टर ब्लॉक में भी 6 ब्लॉक थे। इसमें चार मंजिला इमारत में भी 120 टू बीएचके फ्लैट्स थे। यूजी हॉस्टल के दो ब्लॉक में 364 कमरे थे। इस योजना का तहत अब लगभग 800 छात्रों के लिए डाइनिंग सुविधा बनाई जाएगी, जिसमें करीब 10 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
बता दें कि बीते साल 12 जून को बोइंग 737 ड्रीमलाइनर कैंपस के ऊपर क्रैश हुआ, जिससे हॉस्टल और मेस को काफी नुकसान पहुंचा था। यह फ्लाइट कैंटीन की अतुल्यम बिल्डिंग से टकराई थी, जिसमें 4 हॉस्टल की इमारतों को काफी नुकसान पहुंचा था। अब इस त्रासदी के निशान को खत्म करके यहां फिर से सरकार नया करने जा रही है।
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