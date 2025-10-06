गुजरात के गिर सोमनाथ में 80 साल पुरानी इमारत ढही, 3 लोगों की दर्दनाक मौत; दो घायल
गुजरात के वेरावल शहर में सोमवार तड़के खारवावाड़ इलाके में 80 साल पुरानी एक तीन-मंजिला जर्जर इमारत अचानक भरभराकर ढह गई, जिसमें सड़क से गुजर रहे एक बाइक सवार और घर में मौजूद मां-बेटी समेत कुल 3 लोगों की जान चली गई।
गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के वेरावल शहर में सोमवार तड़के एक दिल दहलाने वाली घटना ने सबको झकझोर दिया। करीब 80 साल पुरानी एक तीन मंजिला जर्जर इमारत अचानक भरभराकर ढह गई, जिसमें तीन लोगों की जान चली गई, जबकि दो अन्य घायल हो गए। यह हादसा इतना भयावह था कि स्थानीय लोग अभी भी सदमे में हैं।
तड़के 1:30 बजे का हादसा
यह दुखद घटना वेरावल के खारवावाड़ इलाके में रात करीब 1:30 बजे हुई। स्थानीय लोगों के मुताबिक, यह इमारत दशकों से जर्जर हालत में थी और इसके ढहने का खतरा हमेशा मंडराता रहता था। फिर भी, इसकी अनदेखी ने आज तीन जिंदगियों को लील लिया।
मलबे में दबकर गई जानें
हादसे में मरने वालों में एक बाइक सवार शामिल था, जो उस समय सड़क से गुजर रहा था। इमारत का मलबा अचानक उस पर गिर पड़ा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके अलावा, इमारत में रहने वाली एक मां-बेटी की जोड़ी भी इस त्रासदी की शिकार बनी। मृतकों की पहचान दिनेश जंगी (34), देवकीबेन सुयानी (65) और उनकी बेटी जशोदा (35) के रूप में हुई है।
रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे लोग
हादसे की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड, पुलिस, नगर पालिका के कर्मचारी और स्थानीय लोग तुरंत राहत कार्य में जुट गए। सुबह 5 बजे तक चले इस बचाव अभियान में मलबे से तीन शव निकाले गए, जबकि दो लोगों को जिंदा बचाया गया। घायलों में देवकीबेन के पति और एक अन्य महिला शामिल हैं, जिन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया।
जर्जर इमारतों का खतरा
स्थानीय लोगों का कहना है कि यह इमारत पिछले कई सालों से खस्ताहाल थी। इसके बावजूद, न तो प्रशासन ने कोई कदम उठाया और न ही इसका कोई ठोस समाधान निकाला गया। यह हादसा पुरानी और जर्जर इमारतों की अनदेखी का एक दर्दनाक उदाहरण है।
