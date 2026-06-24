शराबबंदी वाले राज्य में 'पीने वालों' को सरकार का बड़ा तोहफा, डबल छूट दे दी
शराबबंदी वाले गुजरात में स्थित गिफ्ट सिटी में शराब पीना अब बहुत सस्ता हो गया है। गुजरात की भाजपा सरकार ने वैट में बड़ी कटौती की तो विशेष शुल्क को पूरी तरह खत्म कर दिया है।
गुजरात में भले ही वर्षों से सख्त शराबबंदी लागू है पर गांधीनगर के गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी (GIFT सिटी) में इस नियम से छूट है। हालांकि, यहां शराब के सेवन पर सरकार भारी-भरकम टैक्स वसूल करती रही है। गुजरात की भाजपा सरकार ने अब एक बड़ा फैसला लेते हुए 'गिफ्ट सिटी' में शराब सस्ती कर दी है।
दो अलग-अलग नोटिफिकेशन जारी करते हुए सरकार ने एक तरफ विदेशी शराब पर वैट को 65 पर्सेंट से घटाकर 25 पर्सेंट कर दिया है तो प्रति 30ML शराब पर लगने वाले करीब 240 रुपये के विशेष शुल्क को खत्म कर दिया है। सरकार का मकसद है कि यहां आने वाले निवेशकों और अन्य लोगों को दूसरे मेट्रो शहरों के बराबर कीमत में ही शराब मिले। गिफ्ट सिटी में अभी जो लोग शराब पीते थे उन्हें यह काफी महंगा लगता था।
अभी तक गिफ्ट सिटी में शराब पीना कितना महंगा पड़ता था इसका अंदाजा आप इस उदाहरण से लगा सकते हैं कि यदि किसी रेस्टोरेंट में आपने 30ML शराब का ऑर्डर किया जिसकी कीमत 150 रुपये बताई गई है तो इसके लिए करीब 712 रुपये खर्च करने पड़ते थे। शराब की मूल कीमत 150 रुपये पर स्पेशल फीस 240 रुपये और 65 फीसदी वैट के मुताबिक करीब 322 रुपये। सरकार की ओर से दी गई राहत के बाद अब उसी रेस्टोरेंट में उसी शराब के लिए 187 रुपये खर्च करने होंगे। विशेष शुल्क को खत्म कर दिया है गया जबकि वैट करीब 37 रुपये ही लगेगा। यानी पहले के मुकाबले हर 30ML शराब पर 525 रुपये की बचत होगी।
एक और जगह छूट की तैयारी
गुजरात सरकार ने एक तरफ जहां गिफ्ट सिटी में शराब की कीमत कर दी है तो दूसरी तरफ धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन (SIR) में भी शराब की बिक्री और पीने की छूट देने पर विचार कर रही है। SIR को एक आधुनिक औद्यगिक नगर के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर जैसे निवेश आकर्षित किए जा रहे हैं। यहां देश-विदेश से आने वाले लोगों और उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर शराब बिक्री की छूट दी जा सकती है।
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)
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