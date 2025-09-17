गुजरात में मस्जिद, मदरसा और दरगाह के पास लगाया गरबा बैन का बोर्ड, 2 मुस्लिम नेताओं पर केस
गुजरात के खेड़ा जिले में मस्जिद, मदरसा और दरगाह के समीप पब्लिक प्लेस पर गरबा बैन का सूचना पट्ट लगाने के बाद माहौल गरमा गया है। इस घटना पर पुलिस ने ऐक्शन लेते हुए मुस्लिम समुदाय के दो नेताओं के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
गुजरात के खेड़ा जिले में मस्जिद, मदरसा और दरगाह के नजदीक पब्लिक प्लेस पर गरबा नृत्य पर प्रतिबंध लगाने के बारे में सूचना पट्ट लगाने के बाद माहौल गरमा गया है। इस घटना पर पुलिस ने ऐक्शन लेते हुए मुस्लिम समुदाय के दो नेताओं के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। गौर करने वाली बात कि यह घटना ऐसे वक्त में सामने आई है जब नवरात्रि उत्सव में एक हफ्ते से भी कम समय बचा है।
एक अधिकारी ने बताया कि मातर कस्बे में एक मस्जिद, मदरसा और दरगाह के समीप सार्वजनिक स्थान पर गरबा पर प्रतिबंध लगाने संबंधी पोस्टर टाइप फरमान लगाए गए। बताया जाता है कि यह सूचना पट्ट या बोर्ड मातर कस्बे के नानी भागोल क्षेत्र में हुसैनी चौक की दीवार पर मुस्लिम पंच की ओर से लगाया गया था।
बोर्ड पर लिखा था कि सार्वजनिक सूचना- नानी भागोल के हुसैनी चौक में मस्जिद, दरगाह और मदरसे के पास गरबा पर सख्त प्रतिबंध है... (मुस्लिम पंच, नानी भागोल) जैसे ही इस बोर्ड पर लोगों की नजर पड़ी माहौल गरमा गया। पुलिस उपाधीक्षक वीआर वाजपेयी ने बताया कि बोर्ड के बारे में पता चलने पर बजरंग दल के नेताओं ने शिकायत दर्ज कराई। उनका कहना था कि इस घटना से हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि बजरंग दल के नेता धवल जाला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने कदम उठाया। पुलिस ने बोर्ड लगाने वाले मुस्लिम पंच के दो पदाधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। हालांकि प्राथमिकी दर्ज होने के बाद स्थानीय निवासियों ने खुद ही बोर्ड हटा दिया। यह घटना के बारे में जैसे ही खबरें सामने आईं चर्चाओं का दौर शुरू हो गया।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि बजरंग दल के नेता धवल जाला की शिकायत के आधार पर एक्शन लिया गया। पुलिस ने मुस्लिम पंच के अध्यक्ष अय्यूबखान पठान और उपाध्यक्ष इसुबमिया खोखर पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 299 (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य, जिसका उद्देश्य किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना है) के तहत मामला दर्ज किया है।
