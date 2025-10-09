दंगाइयों पर ऐक्शन, गांधीनगर में 186 अवैध दुकानों पर गरजा बुलडोजर

गुजरात के गांधीनगर जिले के एक गांव में हाल ही में आयोजित नवरात्रि उत्सव के दौरान पथराव की घटना में शामिल लोगों के 186 अवैध ढांचों को गिराने का अभियान शुरू कर दिया।

गुजरात के गांधीनगर जिले के एक गांव में हाल ही में आयोजित नवरात्रि उत्सव के दौरान पथराव की घटना में शामिल लोगों के 186 अवैध ढांचों को गिराने का अभियान शुरू किया। गांधीनगर से 38 किलोमीटर दूर बहियाल गांव में 24 सितंबर की रात को अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों के एक समूह ने एक आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर कई दुकानों और वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया था और पथराव किया था।

पुलिस ने गांव में हुई झड़प और दंगे के लिए लगभग 60 लोगों को हिरासत में लिया था। पुलिस ने बताया कि दंगे में 200 से ज्यादा लोग शामिल थे, जिसमें कई वाहन और दुकानें क्षतिग्रस्त हो गईं और कुछ में आग लगा दी गई। गांधीनगर के पुलिस अधीक्षक रवि तेजा वासमसेट्टी ने बताया कि स्थानीय अधिकारियों ने गुरुवार को गांव में कुल 186 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को ध्वस्त करने का अभियान चलाया। उन्होंने बताया आज दहेगाम (तालुका) में 186 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का अतिक्रमण हटाया जा रहा है... हमने उन सभी लोगों के अवैध व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की पहचान कर ली है जो कुछ दिन पहले हुए दंगों में शामिल थे। लगभग 50 आरोपी आदतन अपराधी हैं।