दंगाइयों पर ऐक्शन, गांधीनगर में 186 अवैध दुकानों पर गरजा बुलडोजर

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, गांधीनगरThu, 9 Oct 2025 12:13 PM
गुजरात के गांधीनगर जिले के एक गांव में हाल ही में आयोजित नवरात्रि उत्सव के दौरान पथराव की घटना में शामिल लोगों के 186 अवैध ढांचों को गिराने का अभियान शुरू किया। गांधीनगर से 38 किलोमीटर दूर बहियाल गांव में 24 सितंबर की रात को अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों के एक समूह ने एक आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर कई दुकानों और वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया था और पथराव किया था।

पुलिस ने गांव में हुई झड़प और दंगे के लिए लगभग 60 लोगों को हिरासत में लिया था। पुलिस ने बताया कि दंगे में 200 से ज्यादा लोग शामिल थे, जिसमें कई वाहन और दुकानें क्षतिग्रस्त हो गईं और कुछ में आग लगा दी गई। गांधीनगर के पुलिस अधीक्षक रवि तेजा वासमसेट्टी ने बताया कि स्थानीय अधिकारियों ने गुरुवार को गांव में कुल 186 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को ध्वस्त करने का अभियान चलाया। उन्होंने बताया आज दहेगाम (तालुका) में 186 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का अतिक्रमण हटाया जा रहा है... हमने उन सभी लोगों के अवैध व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की पहचान कर ली है जो कुछ दिन पहले हुए दंगों में शामिल थे। लगभग 50 आरोपी आदतन अपराधी हैं।

अधिकारी ने बताया कि करीब 300 पुलिसकर्मियों की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उप-विभागीय मजिस्ट्रेट और पंचायत अधिकारियों की मौजूदगी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। पिछले महीने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट ने अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भड़का दिया था, जिसके बाद यह दंगा हुआ था। हमलावरों ने पोस्ट करने वाले एक व्यक्ति को निशाना बनाया था।

