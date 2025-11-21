Hindustan Hindi News
Hindi Newsगुजरात न्यूज़gujarat forest officer killed wife and two children in Bhavnagar affair with colleague for years
गुजरात में पत्नी-बच्चों के हत्यारे फॉरेस्ट अफसर का सहकर्मी से था अफेयर, पुलिस के सामने कबूला जुर्म

गुजरात में पत्नी-बच्चों के हत्यारे फॉरेस्ट अफसर का सहकर्मी से था अफेयर, पुलिस के सामने कबूला जुर्म

संक्षेप:

गुजरात के भावनगर में अपनी पत्नी और दो बच्चों की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार फॉरेस्ट ऑफिसर का करीब चार साल से अपनी एक सहकर्मी के साथ अफेयर चल रहा था। पुलिस की कड़ी पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल करते हुए इसे प्री-प्लान मर्डर बताया। 

Fri, 21 Nov 2025 02:30 PMPraveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, भावनगर
गुजरात के भावनगर में अपनी पत्नी और दो बच्चों की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार फॉरेस्ट ऑफिसर का करीब चार साल से अपनी एक सहकर्मी के साथ अफेयर चल रहा था। पुलिस की कड़ी पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल करते हुए इसे प्री-प्लान मर्डर बताया। पुलिस के मुताबिक फॉरेस्ट अफसर की पत्नी और दोनों बच्चों के शव भावनगर में उनके घर के पास एक गड्डे से बरामद किए गए थे। आरोपी की पहचान असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट्स (ACF) शैलेश खंभला (39) के रूप में हुई है।

3 साल पहले हुई थी दोस्ती

एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, शैलेश की 2022 में एक महिला फॉरेस्ट अफसर से दोस्ती हुई थी, जो जल्द ही अफेयर में बदल गई। हालांकि, अभी यह साफ नहीं है कि शैलेश की प्रेमिका इस जुर्म में शामिल थी या नहीं। अधिकारियों ने कहा कि पुलिस ने इस संबंध में महिला से पूछताछ की है।

फॉरेस्ट अफसर का हाल ही में भावनगर ट्रांसफर हुआ था, जबकि उनकी 40 साल की पत्नी नयना, 13 साल की बेटी प्रीथा और 9 साल का बेटा भव्य सूरत में रहते थे। वो छुट्टियों में भावनगर गए थे, लेकिन कुछ ही दिन बाद संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए, जिससे परिवार में चिंता फैल गई और फिर उनकी खोजबीन शुरू की गई।

पुलिस से बोला था झूठ

आरोपी फॉरेस्ट अफसर शैलेश खंभला ने 5 नवंबर को पुलिस से संपर्क किया और दावा किया कि जब वह ड्यूटी पर था, तब उसके सिक्योरिटी गार्ड ने उसकी पत्नी और बच्चों को ऑटो-रिक्शा में जाते देखा था। हालांकि, पुलिस की पूछताछ में गार्ड ने इस दावे से इनकार कर दिया।

पुलिस ने कहा कि पूछताछ के दौरान आरोपी के अजीब व्यवहार और लापता पत्नी और बच्चों के लिए उसकी चिंता की कमी ने शक को और गहरा कर दिया।

कॉल रिकॉर्ड से मिला सुराग

खंभला के कॉल रिकॉर्ड की शुरुआती जांच से पता चला कि वह गिरीश वानिया नाम के एक जूनियर ऑफिसर के संपर्क में था। उसने वानिया से अपने घर के पीछे कचरा डालने के लिए दो गड्ढे खोदने को कहा था - जो उसने 2 नवंबर को किए थे। हालांकि, चार दिन बाद आरोपी ने यह कहते हुए वानिया से गड्ढों को भरने के लिए एक डंपर ट्रक भेजने को कहा कि एक 'नीलगाय' गड्ढे में गिर गई है, जिसे ढकने की जरूरत है।

कई दिन तक चली तलाश के बाद आखिरकार पुलिस ने 16 नवंबर को आरोपी की पत्नी और बच्चों की लाशें गड्ढों से बरामद कीं। इसके बाद फॉरेस्ट ऑफिसर को गिरफ्तार कर लिया गया।

पुलिस की पूछताछ में जुर्म कबूला

पुलिस की कड़ी पूछताछ में खंभला ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और बताया कि यह पहले से प्लान किया गया मर्डर था। उसने मर्डर के बाद अपनी पत्नी के फोन से खुद को एक मैसेज भी भेजा था, जिसमें कहा गया था कि वह किसी और के साथ रहने जा रही है। फिर फोन को एयरप्लेन मोड पर डाल दिया गया।

अधिकारियों ने कहा कि आरोपी और उसकी पत्नी के बीच शादी का झगड़ा पहली नजर में इस जुर्म की वजह था, जिसमें पीड़ितों का तकिये से मुंह दबाकर हत्या कर दी गई थी।

पुलिस के मुताबिक, खंभला ने उन्हें बताया कि उसकी पत्नी सूरत में अपने ससुरालवालों के साथ नहीं रहना चाहती थी और जिद कर रही थी कि वे भावनगर में उसके साथ रहेगी।

