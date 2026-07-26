गुजरात में भारी बारिश से आफत; सेना ने 790 को निकाला, कल इन जिलों में चेतावनी
गुजरात में भारी बारिश से बाढ़ के हालात हैं। बारिश से जुड़ी घटनाओं में 35 लोगों की मौत हुई है। सेना ने राहत और बचाव अभियान चलाकर 790 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है।
गुजरात में भारी बारिश के बाद दुश्वारियां बरकरार हैं। सेना ने दक्षिण गुजरात, अहमदाबाद एवं केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली के बाढ़ प्रभावित इलाकों में बड़े पैमाने पर राहत और बचाव अभियान चलाकर जलमग्न और मुश्किल हालात वाले क्षेत्रों में फंसे 790 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है। इस बीच मौसम विभाग ने गुजरात के कई जिलों में कल भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।
35 लोगों की मौत
अधिकारियों के अनुसार, 21 और 22 जुलाई को भारी बारिश के बाद गुजरात के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बन गए थे। बीते कुछ दिनों में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 35 लोगों की मौत हो चुकी है जिनमें से सबसे अधिक 29 मौतें वलसाड और नवसारी जिलों में हुई हैं।
राहत और बचाव अभियान शुरू
सेना की दक्षिणी कमान ने 23 जुलाई की शाम को राहत और बचाव अभियान शुरू किया। पूरे अभियान के दौरान सेना ने जलमग्न और मुश्किल इलाकों से 790 से अधिक लोगों को निकाल कर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया।
एजेंसियों के साथ मिलकर काम
रक्षा विभाग की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि सेना की दक्षिणी कमान ने 23 जुलाई की शाम को मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान शुरू किया है। बीते 3 दिनों के दौरान सेना के जवानों ने प्रभावित लोगों को समय पर मदद पहुंचाने के लिए NDRF, SDRF, स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन्स सेंटर, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर काम किया है।
इन शहरों में बचाव अभियान
सेना ने नवसारी, वलसाड, वापी, सिलवासा और अहमदाबाद के बाढ़ प्रभावित इलाकों में कई राहत और बचाव दल तैनात किए हैं। वहीं किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त टीम को स्टैंडबाय पर रखा है। पूरे अभियान के दौरान सेना के जवानों ने डूब चुके और मुश्किल इलाकों में बचाव अभियान चलाया। इस तरह फंसे 790 से अधिक नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया है।
इन जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट
इस बीच मौसम विभाग ने सोमवार को गुजरात के वाव-थराद, पाटन, वडोदरा, छोटा उदेपुर, नर्मदा, भरूच, सूरत, तापी, डांग, नवसारी, वलसाड, दमन, दादरा, नगर हवेली जिलों में अलग-अलग स्थानों पर गरज चमक के साथ जोरदार बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है।
कल इन जिलों में भी झमाझम बारिश
मौसम विभाग ने सोमवार को गुजरात के बनासकांठा, मेहसाणा, साबरकांठा, गांधीनगर, अरावली, खेड़ा, अहमदाबाद, आनंद, पंचमहल, दाहोद और महिसागर, वडोदरा, छोटा उदेपुर, कनर्मदा, भरूच, सुरेंद्रनगर, राजकोट, जामनगर, पोरबंदर, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, मोरबी, द्वारका, गिर सोमनाथ, बोटाद, कच्छ और दीव जिलों के अलग-अलग हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।