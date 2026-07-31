Gujarat Flash Flood Alert: गुजरात में आसमान से और बरसेगी आफत, बाढ़ जैसे हालत के बीच भारी बारिश का अलर्ट
Gujarat Flash Flood Alert: गुजरात के कई जिलों में बाढ़, भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। अगले 48 घंटे काफी अहम हैं। प्रशासन ने लोगों के लिए शेल्टर होम तैयार कर लिए हैं। वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी गई है।
Gujarat Flash Flood Alert: गुजरात में एक बार फिर आसमानी आफत का खतरा मंडरा रहा है। पिछले हफ्ते हुई भारी बारिश के बाद गुजरात के कई शहरों की सड़कें नदियां नजर आई थी। मौसम विभाग ने राज्य में अगले 48 घंटों के भीतर फिर से बहुत भारी बारिश और तेज हवाएं चलने की आशंका है। फ़्लैश फ़्लड का भी खतरा है। सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें अलर्ट मोड पर हैं। लोगों को वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी गई है। कई जगहों पर अस्थायी शेल्टर होम बनाए गए हैं। कई जिलों में स्कूल और कॉलेज दो दिन तक बंद रहेंगे।
बाढ़ और भारी बारिश के अलर्ट के बीच गुजरात के कई शहर हाई अलर्ट पर हैं। संवेदनशील जगहों पर क्विक रिस्पॉन्स टीमें, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान, फ़ायर ब्रिगेड की टीमें, पानी निकालने वाले पंप, अर्थमूवर, नौकाएं तैनात किए गए हैं।
लोगों को बचाने के लिए शेल्टर होम तैयार
बाढ़ की आशंका वाले गांवों और निचले इलाकों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए टीमों को अलर्ट पर रखा है। साथ ही अस्थायी शेल्टर तैयार किए गए हैं। अधिकारियों ने जरूरी दवाएं, खाने के पैकेट और पीने का पानी जमा कर लिया है, जबकि अस्पतालों और अन्य ज़रूरी सेवाओं को अलर्ट पर रखा गया है।
प्रशासन की लोगों से अपील
लोगों से अपील की गई है कि वे बेवजह यात्रा न करें, नदियों और बाढ़ प्रभावित इलाकों से दूर रहें और सरकारी सलाह का सख्ती से पालन करें। अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) जयंती रवि ने गांधीनगर में स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में ज़िला कलेक्टरों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ऑनलाइन समीक्षा बैठक की और जिला कंट्रोल रूम के ज़रिए चौबीसों घंटे निगरानी करने के निर्देश दिए।
सेना को अलर्ट पर रखा गया
जयंती रवि ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जहां भी जरूरत हो, तुरंत एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात की जाएं। सेना, नौसेना और वायु सेना को स्टैंडबाय पर रखा गया है। राजकोट डीएम ओम प्रकाश ने बताया कि नदियों और बांधों के पास बाढ़ की आशंका वाले लगभग 170-180 गांवों की पहचान की गई है, वहाँ से लोगों को निकालने की योजना तैयार है और प्राइमरी स्कूलों को अस्थायी आश्रय स्थल बनाया गया है।
ताजा हालात क्या हैं
वडोदरा में पिछले साल भयानक बाढ़ आई थी। सुरक्षा के मद्देनजर नगर प्रशासन 2200 CCTV कैमरों के ज़रिए शहर पर नजर रख रहा है। जलभराव के 216 संवेदनशील इलाकों में पानी निकालने वाले पंप लगाए गए हैं, जबकि आपातकालीन स्थिति में लोगों को निकालने के लिए बचाव नौकाएं तैयार हैं। सूरत में बाढ़ की आशंका वाले इलाकों से लोगों को निकालना शुरू कर दिया है। क्विक रिस्पॉंस टीमें तैनात की हैं और राहत शिविर बनाए हैं।
भरूच में 26 बचाव नौकाओं के साथ बचाव दल तैनात किए गए हैं और बाढ़ की आशंका वाले 81 गांवों की पहचान की गई है। तापी में एसडीआरएफ की दो टीमें, पांच नौकाएं और 100 शेल्टर होम तैयार रखे गए हैं। नवसारी में, अधिकारियों ने झींगा पालन केंद्रों से मज़दूरों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया।
अहमदाबाद में भी हाई अलर्ट, वर्क फ्रॉम होम की सलाह
आईएमडी द्वारा भारी से बहुत भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी करने के बाद अहमदाबाद भी हाई अलर्ट पर है।अगले दो दिनों में कुछ जगहों पर बहुत ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। प्रशासन ने नागरिकों को सलाह दी कि जहां भी संभव हो, वे घर से काम करें। मौसम विभाग की चेतावनी है कि 40-50 किमी/घंटा की रफ़्तार से हवाएं चल सकती हैं। बता दें कि अहमदाबाद शहर पिछले हफ़्ते हुई रिकॉर्ड 298 मिमी बारिश हुई थी, जो इस सदी में एक दिन में हुई चौथी सबसे ज़्यादा बारिश थी। कई इलाकों से बाढ़ का पानी अभी पूरी तरह से नहीं उतरा है।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
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