पाकिस्तानी जेल में बंद भारतीय मछुआरे की मौत, सजा पूरी होने के बाद भी तीन साल से जबरन था वहां कैद

कुछ साल पहले मछली पकड़ने के दौरान गलती से पाकिस्तान की समुद्री सीमा में चले गए एक गुजराती मछुआरे की मौत 16 जनवरी को कराची की जेल में हो गई। उसे साल 2022 में पाकिस्तानी एजेंसियों ने इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन पार करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इसके बाद उसे सालभर की जेल हुई थी। हालांकि सजा पूरी होने के करीब तीन साल भी उसे रिहा नहीं किया गया और अब उसकी मौत हो गई। जिस मछुआरे की मौत हुई, फिलहाल उसका नाम सामने नहीं आया है। इस बात की जानकारी एक शांति कार्यकर्ता जतिन देसाई ने दी।

कराची की मलिर जेल में हुई मछुआरे की मौत शांति कार्यकर्ता देसाई ने सोमवार को बताया कि मछुआरे की मौत 16 जनवरी को कराची की मलिर जेल में हुई। देसाई उन भारतीय मछुआरों का मुद्दा उठाते हैं जिन्हें मछली पकड़ने के दौरान गलती से इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन (IMBL) पार करने के बाद पाकिस्तान में पकड़ लिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। पोरबंदर बोट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष जीवन जुंगी ने भी इस बात की पुष्टि की है। उनका कहना है कि मृतक शायद गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के ऊना का रहने वाला था और पिछले कई महीनों से बीमार था।

पाकिस्तान ने नहीं माना साल 2008 में हुआ समझौता उधर देसाई ने आगे कहा, 'जिस मछुआरे की मौत हुई, उसे साल 2022 में पकड़ा गया था और उसकी राष्ट्रीयता की पुष्टि होने के बाद उसी साल उसकी सजा भी खत्म हो गई थी। यहां तक कि दोनों देशों के बीच साल 2008 के कांसुलर एक्सेस समझौते के बावजूद, मछुआरे अपनी सजा पूरी होने और उनकी राष्ट्रीयता की पुष्टि होने के बाद भी पाकिस्तान की जेलों में बंद हैं।'

पाकिस्तान की जेलों में बंद हैं सैकड़ों मछुआरे समझौते की धारा 5 में कहा गया है कि दोनों सरकारें व्यक्तियों की राष्ट्रीय स्थिति की पुष्टि और सजा पूरी होने के एक महीने के भीतर उन्हें रिहा करेंगी और वापस भेजेंगी। देसाई ने कहा कि यह समझौता सिर्फ कागजों पर है क्योंकि मृतक और जेल में बंद ज़्यादातर अन्य मछुआरों ने बहुत पहले ही अपनी सज़ा पूरी कर ली है और उनकी राष्ट्रीयता की भी पुष्टि हो चुकी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जेलों में बंद ज़्यादातर मछुआरे गुजरात, दीव और महाराष्ट्र के हैं, जिनमें से 160 ने राष्ट्रीयता सत्यापन के बाद अपनी सजा पूरी कर ली है।

198 में से 160 मछुआरों की सजा हुई पूरी देसाई ने जोर देते हुए बताया कि, 'आज की तारीख में महाराष्ट्र के 19 मछुआरों सहित 198 भारतीय मछुआरे कराची जेल में हैं। उनमें से लगभग 160 ने अपनी सजा पूरी कर ली है और उनकी नागरिकता भी वेरिफाई हो गई है। दोनों देशों को गिरफ्तार मछुआरों के मुद्दे को मानवीय नज़रिए से देखना चाहिए, क्योंकि वे अनजाने में बॉर्डर पार कर जाते हैं और उन्हें तुरंत रिहा किया जाना चाहिए।'

मछुआरों ने विदेश मंत्री को लिखी थी चिट्ठी मुछआरे की मौत की खबर तब आई है, जब हाल ही में मछुआरा समुदाय के प्रतिनिधिमंडल ने विदेश मंत्री एस. जयशंकर को एक पत्र लिखकर पाकिस्तानी जेलों में बंद ऐसे लोगों की रिहाई में तेजी लाने का अनुरोध किया था। देसाई ने बताया कि पिछले साल 22 दिसंबर को, दीव में मछली पकड़ने वाले समुदाय के सदस्यों और उनके दोस्तों ने विदेश मंत्री जयशंकर को एक पत्र सौंपकर इस मुद्दे पर उनका ध्यान आकर्षित किया था।