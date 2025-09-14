गुजरात के फर्टिलाइजल प्लांट में लगी भीषण आग, 2 मजदूरों की मौत; दो घायल

गुजरात के मेहसाणा जिले में शनिवार दे रात एक फर्टिलाइजर प्लांट में भीषण आग लग गई। आग लगने से दो मजदूरों की झुलसकर मौत हो गई। इस हादसे में दो अन्य अन्य मजदूर घायल हो गए हैं। इस मामले की जानकारी देते हुए मेहसाणा ग्रामीण थाने के एक अधिकारी ने बताया कि समेत्र गांव के पास स्थित इस संयंत्र में देर रात करीब तीन बजे आग लग गई। उन्होंने बताया कि संयंत्र में रात्रि पाली में काम कर रहे दो लोगों की झुलसकर मौत हो गई जबकि दो अन्य घायल हो गए। उन्होंने बताया कि घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। अधिकारी ने बताया कि आग लगने का सही कारण अभी स्पष्ट नहीं है।