गुजरात के फर्टिलाइजल प्लांट में लगी भीषण आग, 2 मजदूरों की मौत; दो घायल

गुजरात के मेहसाणा जिले में एक फर्टिलाइजर प्लांट में भीषण आग लग गई। आग लगने की वजह से दो मजदूरों की मौत हो गई। इस हादसे में 2 मजदूर घायल भी हुए हैं।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, मेहसाणाSun, 14 Sep 2025 01:07 PM
गुजरात के मेहसाणा जिले में शनिवार दे रात एक फर्टिलाइजर प्लांट में भीषण आग लग गई। आग लगने से दो मजदूरों की झुलसकर मौत हो गई। इस हादसे में दो अन्य अन्य मजदूर घायल हो गए हैं। इस मामले की जानकारी देते हुए मेहसाणा ग्रामीण थाने के एक अधिकारी ने बताया कि समेत्र गांव के पास स्थित इस संयंत्र में देर रात करीब तीन बजे आग लग गई। उन्होंने बताया कि संयंत्र में रात्रि पाली में काम कर रहे दो लोगों की झुलसकर मौत हो गई जबकि दो अन्य घायल हो गए। उन्होंने बताया कि घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। अधिकारी ने बताया कि आग लगने का सही कारण अभी स्पष्ट नहीं है।

इस मामले की जानकारी देते हुए मेहसाणा अग्निशमन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि घटना की सूचना मिलने के बाद दमकल कर्मियों की एक टीम घटनास्थल पर पहुंची। उन्होंने बताया कि आग पर काबू पाने में करीब एक घंटे का समय लगा। उन्होंने बताया कि आग पर काबू पाने के बाद दो श्रमिकों के जले हुए शव बरामद किए गए। उन्होंने बताया कि घटना के समय संयंत्र में छह श्रमिक मौजूद थे।

पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान मनीष और फूलचंद के रूप में हुई है, जो क्रमशः बिहार और महाराष्ट्र के रहने वाले थे। पुलिस ने बताया कि शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है।

