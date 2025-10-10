गुजरात: 100 करोड़ रुपये की साइबर धोखाधड़ी के मामले में ईडी ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार

ईडी ने शुक्रवार को एक बयान में कहा, केंद्रीय जाँच एजेंसी के सूरत सब-रीजनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत मकबूल अब्दुल रहमान डॉक्टर, काशिफ मकबूल डॉक्टर, महेश मफतलाल देसाई और ओम राजेंद्र पांड्या को हिरासत में लिया है।

साइबर क्राइम से जुड़े मामलों में मनी लॉन्ड्रिंग की जाँच के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुजरात में चार लोगों को गिरफ्तार किया है। इन मामलों में लोगों से कथित तौर पर 100 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी की गई थी। ईडी ने शुक्रवार को एक बयान में कहा, केंद्रीय जाँच एजेंसी के सूरत सब-रीजनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत मकबूल अब्दुल रहमान "डॉक्टर", काशिफ मकबूल "डॉक्टर", महेश मफतलाल देसाई और ओम राजेंद्र पांड्या को हिरासत में लिया है।

आरोप है कि मकबूल "डॉक्टर", उसके बेटे काशिफ मकबूल "डॉक्टर" और बासम मकबूल "डॉक्टर", देसाई, पांड्या और कुछ अन्य लोगों ने मिलकर लोगों को कई तरह से धोखाधड़ी का शिकार बनाकर ठगी को अंजाम दिया था। इन लोगों ने डिजिटल अरेस्ट, विदेशी मुद्रा व्यापार, ईडी और सुप्रीम कोर्ट के नाम पर फर्जी नोटिस भेजकर निर्दोष व्यक्तियों को धमकाने जैसे तमाम तरह की साइबर धोखाधड़ी के जरिए भोले-भाले लोगों को ठगा है।

ईडी ने आरोप लगाया है कि इन ठगों ने अपने साथ काम करने वाले कर्मचारियों, उनके सहयोगियों और कुछ भाड़े के लोगों के नाम पर बैंक खाते खोले ताकि अपराध करके जमा किया गया पैसा एक जगह एकट्ठा कर सकें। ईडी के मुताबिक अनुमानित कीमत 100 करोड़ रुपये से अधिक है।