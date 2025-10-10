Gujarat: ED arrests 4 people in Rs 100 crore cyber fraud case गुजरात: 100 करोड़ रुपये की साइबर धोखाधड़ी के मामले में ईडी ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार, Gujarat Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगुजरात न्यूज़Gujarat: ED arrests 4 people in Rs 100 crore cyber fraud case

गुजरात: 100 करोड़ रुपये की साइबर धोखाधड़ी के मामले में ईडी ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार

ईडी ने शुक्रवार को एक बयान में कहा, केंद्रीय जाँच एजेंसी के सूरत सब-रीजनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत मकबूल अब्दुल रहमान डॉक्टर, काशिफ मकबूल डॉक्टर, महेश मफतलाल देसाई और ओम राजेंद्र पांड्या को हिरासत में लिया है।

Ratan Gupta पीटीआई, गुजरातFri, 10 Oct 2025 05:01 PM
share Share
Follow Us on
गुजरात: 100 करोड़ रुपये की साइबर धोखाधड़ी के मामले में ईडी ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार

साइबर क्राइम से जुड़े मामलों में मनी लॉन्ड्रिंग की जाँच के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुजरात में चार लोगों को गिरफ्तार किया है। इन मामलों में लोगों से कथित तौर पर 100 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी की गई थी। ईडी ने शुक्रवार को एक बयान में कहा, केंद्रीय जाँच एजेंसी के सूरत सब-रीजनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत मकबूल अब्दुल रहमान "डॉक्टर", काशिफ मकबूल "डॉक्टर", महेश मफतलाल देसाई और ओम राजेंद्र पांड्या को हिरासत में लिया है।

आरोप है कि मकबूल "डॉक्टर", उसके बेटे काशिफ मकबूल "डॉक्टर" और बासम मकबूल "डॉक्टर", देसाई, पांड्या और कुछ अन्य लोगों ने मिलकर लोगों को कई तरह से धोखाधड़ी का शिकार बनाकर ठगी को अंजाम दिया था। इन लोगों ने डिजिटल अरेस्ट, विदेशी मुद्रा व्यापार, ईडी और सुप्रीम कोर्ट के नाम पर फर्जी नोटिस भेजकर निर्दोष व्यक्तियों को धमकाने जैसे तमाम तरह की साइबर धोखाधड़ी के जरिए भोले-भाले लोगों को ठगा है।

ईडी ने आरोप लगाया है कि इन ठगों ने अपने साथ काम करने वाले कर्मचारियों, उनके सहयोगियों और कुछ भाड़े के लोगों के नाम पर बैंक खाते खोले ताकि अपराध करके जमा किया गया पैसा एक जगह एकट्ठा कर सकें। ईडी के मुताबिक अनुमानित कीमत 100 करोड़ रुपये से अधिक है।

एजेंसी ने कहा कि इन बैंक खातों को चलाने के लिए, आरोपियों ने पहले से एक्टिव सिम कार्ड हासिल किए और बाद में, रेगुलर जाँच से बचने के लिए उन्हें क्रिप्टोकरेंसी में बदला। इसके बाद हवाला ऑपरेटरों के जरिए नकदी को रूट करके मनी लॉन्ड्रींग की। मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला सूरत पुलिस के विशेष अभियान समूह (एसओजी) द्वारा अक्टूबर 2024 में दर्ज की गई एक एफआईआर से जुड़ा है।

Gujarat Cyber Crime

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।