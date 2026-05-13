गुजरात में अब नहीं चलेगी 'स्ट्रीट जस्टिस', DGP ने लगाई अपराधियों की परेड पर रोक; वजह भी बताई
गुजरात पुलिस में अब ‘स्ट्रीट जस्टिस’ नहीं चलेगा। राज्य के डीजीपी डॉ. केएलएन राव ने आरोपियों को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने, सड़क पर घुमाने और मारपीट करने जैसी प्रथाओं पर सख्त रोक लगा दी है।
गुजरात पुलिस में अब ‘स्ट्रीट जस्टिस’ नहीं चलेगा। राज्य के डीजीपी डॉ. केएलएन राव ने आरोपियों को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने, सड़क पर घुमाने और मारपीट करने जैसी प्रथाओं पर सख्त रोक लगा दी है। उन्होंने साफ कहा है कि ऐसी हरकतों से गुजरात पुलिस की छवि खराब हुई है और पेशेवर जांच पर अमानवीय व्यवहार हावी दिखा है।
गुजरात के डीजीपी की ओर से जारी नए निर्देशों में कहा गया है कि गिरफ्तारी से लेकर जांच पूरी होने तक आरोपी की गरिमा और आत्मसम्मान का पूरा ध्यान रखा जाए। पुलिसकर्मियों को आरोपियों से उठक-बैठक करवाने, घुटनों के बल चलाने, पीटने, कान पकड़वाने, माफी मंगवाने या सार्वजनिक रूप से ‘मुर्गा’ बनाने जैसी हरकतों से सख्ती से रोका गया है। डीजीपी द्वारा जारी किए गए निर्देश में यह भी कहा गया है कि जहां तत्काल गिरफ्तारी जरूरी न हो, वहां पहले नोटिस जारी किया जाए। साथ ही पुलिसकर्मियों के लिए नेम टैग पहनना भी अनिवार्य किया गया है।
इन अपराधों में लगा सकेंगे हथकड़ी
डीजीपी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों का हवाला देते हुए हथकड़ी लगाने के नियम भी कड़े कर दिए हैं। अब केवल आतंकवाद, रेप, मानव तस्करी, संगठित अपराध या आदतन अपराधियों जैसे गंभीर मामलों में ही हथकड़ी लगाने की अनुमति होगी। बाकी मामलों में आरोपी को हथकड़ी लगाने या सार्वजनिक रूप से पेश करने से पहले मजिस्ट्रेट की मंजूरी लेनी होगी।
ये निर्देश केवल गिरफ्तारी तक सीमित नहीं हैं। क्राइम सीन रीक्रिएशन, मेडिकल जांच और आरोपी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के दौरान भी मानवाधिकारों का पालन करना होगा। डीजीपी ने साफ चेतावनी दी है कि नियमों के उल्लंघन की जिम्मेदारी संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों जैसे डीएसपी, एसीपी, एसपी या पुलिस कमिश्नर की होगी। किसी भी तरह की लापरवाही पर सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी। गुजरात पुलिस का यह कदम आधुनिक कानूनी मानकों और संवैधानिक अधिकारों के अनुरूप पुलिसिंग को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा बदलाव माना जा रहा है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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