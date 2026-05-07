गुजरात के समुद्र किनारे 2.3 करोड़ की चरस बरामद, NDPS एक्ट में FIR दर्ज
पुलिस के अनुसार, कल्याणपुर तट के पास मिले चरस के पैकेटों की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 2.3 करोड़ रुपये आंकी गई है। मामले में कल्याणपुर पुलिस स्टेशन में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।
गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले में समुद्र किनारे करोड़ों रुपये की चरस बरामद होने से सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया है। पुलिस के अनुसार, कल्याणपुर तट के पास मिले चरस के पैकेटों की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 2.3 करोड़ रुपये आंकी गई है। मामले में कल्याणपुर पुलिस स्टेशन में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।
जानकारी के मुताबिक, बुधवार को सुरक्षा एजेंसियों को समुद्र किनारे संदिग्ध पैकेट पड़े होने की सूचना मिली थी। जांच के दौरान इन पैकेटों में करीब 4 किलो चरस बरामद हुई। शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि तस्करों ने सुरक्षा एजेंसियों की सख्ती के चलते इन पैकेटों को समुद्र में फेंक दिया होगा।
पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अब इस बात की जांच कर रही हैं कि बरामद चरस समुद्री रास्ते से भारत में पहुंचाई गई थी या फिर तस्करों के किसी बड़े नेटवर्क से इसका संबंध है। अधिकारियों का कहना है कि हाल के दिनों में गुजरात के तटीय इलाकों में मादक पदार्थों की बरामदगी बढ़ी है, जिसके बाद निगरानी और गश्त तेज कर दी गई है।
उधर, कच्छ जिले के क्रीक इलाके में भी बीएसएफ की 176वीं बटालियन ने गश्त के दौरान चरस से भरे 10 पैकेट बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि पिछले एक सप्ताह में कच्छ के तटीय क्षेत्रों से 40 से ज्यादा संदिग्ध ड्रग्स पैकेट बरामद हो चुके हैं। कच्छ पाकिस्तान से लगती अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है, इसलिए सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले को गंभीरता से लेकर जांच में जुटी हैं।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।